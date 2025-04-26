الأهلي يعلن اليوم مصير كولر بعد الوداع الإفريقي

يعلن النادي الأهلي اليوم السبت مصير المدير الفني لفريق الكرة الأول مارسيل كولر وجهازه المعاون بعد الخروج الإفريقي أمس أمام صن داونز في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اليوم جلسة مهمة لإعلان مصير الجهاز الفني.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة بتروجت الأربعاء القادم ضمن منافسات الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبل

ويلتقي النادي الاهلي في مباراته المقبلة مع بتروجيت في بطولة الدوري الممتاز يوم الأربعاء الموافق 30 ابريل ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل .

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء وتبث عبر قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري.

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