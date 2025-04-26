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حوادث

نتيجة معاينة حريق التهم محتويات شقة في عين شمس

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

 أمرت نيابة عين شمس بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة شقة سكنية نشب بها حريق في الطابق الأول في أحد العقارات بمنطقة عين شمس، دون وقوع أى إصابات، لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

وكشفت المعاينة أن ماسا كهربائيا من أحد أسلاك الأجهزة الكهربائية وراء اندلاع النيران التي أتت على جميع محتويات الشقة وأسفرت عن تفحمها.

 

حريق شقة سكنية في عين شمس

 كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الأول بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم  إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة عين شمس عين شمس غرفة عمليات شرطة النجدة قسم شرطة عين شمس

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