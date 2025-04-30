لعدم مخالفتها الدستور، النواب يحيل 5 اتفاقيات دولية إلى اللجان النوعية

ينظر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة غدا الأحد، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس عن 5 اتفاقيات دولية.

إحالة عدد من الاتفاقيات الدولية للجان النوعية المختصة

ومن المقرر أن يحيل مجلس النواب، خلال جلسته العامة، هذه الاتفاقيات الدولية إلى اللجان النوعية المختصة لمناقشتها، وإعداد تقرير بشأنها للعرض على الجلسة العامة، دون الحاجة إلى استفتاء شعبي، وذلك بعد التأكد من عدم مخالفتها للدستور.

دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان

وتتضمن الإحالات، بعد عرض تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية، اتفاقية بشأن طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان - المرحلة الثانية، بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 131 لسنة 2025.

اتفاقية خطوط جوية منتظمة بين مصر ونيوزيلاندا

كما يحيل مجلس النواب، اتفاقية بشأن، طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية خطوط جوية منتظمة، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة نيوزيلاندا، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 136 لسنة 2025.

مشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة “المرج الجديدة- شبين القناطر”

ويحيل مجلس النواب، اتفاقية بشأن طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق التمويلي لتمويل "دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة- شبين القناطر)" بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 145 لسنة 2025.

إنشاء حساب المشروعات في مصر

كما تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، إحالة اتفاقية بشأن طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية التعاون "لإنشاء حساب المشروعات في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 146 لسنة 2025.

تطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي

ويحيل مجلس النواب كذلك، اتفاقية بشأن طريقة إقرار الموافقة على "الخطابات المتبادلة لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي" بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة اليابان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 159 لسنة 2025.

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