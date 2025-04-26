أقوال أسرة فتاة عثر على جثتها مشنوقة، وقرار عاجل من النيابة

صرحت نيابة الجيزة بدفن جثة فتاة أقدمت على التخلص من حياتها شنقا داخل منزل أسرتها بمنطقة البدرشين جنوب محافظة الجيزة، بعد أن رفضت أسرتها زواجها من شاب تربطها به علاقة عاطفية، وكلفت النيابة باستكمال تحريات المباحث حول الواقعة.

أقوال أسرة الفتاة في التحقيقات

بسؤال أسرتها في التحقيقات، أفادوا بأن الفتاة كانت تمر بحالة نفسية سيئة بعدما رفضوا ارتباطها بشاب تقدم لخطبتها، فقررت إنهاء حياتها.

جثة فتاة مشنوقة داخل مسكنها

وكان ضباط مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، تلقوا إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بالعثور على جثة فتاة مشنوقة داخل مسكنها بدائرة المركز.

على الفور، انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثة لفتاة تبلغ من العمر 18 عاما، وأنها قامت بربط ايشارب حول عنقها وتعليقه بسقف غرفتها.

وجرى نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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