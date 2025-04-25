الجمعة 25 أبريل 2025
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حوادث

حريق يلتهم شقة سكنية في عين شمس

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الأول في أحد العقارات بمنطقة عين شمس، دون وقوع أى إصابات.

 

حريق شقة سكنية بعين شمس

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنبة بالطابق الأول بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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