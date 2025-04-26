المشدد 7 سنوات للمتهم بسرقة شخصين بالإكراه في الوراق

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة بالسجن المشدد 7 سنوات لعاطل، وذلك بتهمة سرقة شخصين تحت تهديد السلاح بمنطقة الوراق.

وكشفت التحقيقات أن المتهم سرق منقولات ومبالغ مالية مملوكة للمجنى عليهما «م. م"، 26 سنة، وأ.ع. 39 سنة»، وذلك بالطريق العام وبطريق الإكراه الواقع عليهما بأن أشهر في مواجهتهما سلاح أبيض سكين، حيث اعتدى على المجني عليهما بالضرب مستخدما السلاح الأبيض، مما تسبب في إصابتهما وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتهما وبث الرعب في نفسهما والاستيلاء على المسروقات.



ووجهت للمتهم جريمة حيازة وإحراز سلاح أبيض «سكين» بدون مسوغ قانوني وفي غير الأحوال الضرورة الشخصية أو الحرفية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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