كلوب يقترب من العودة إلى الدوري الإنجليزي، واسم النادي مفاجأة

كشفت تقارير صحفية أن المدرب الألماني يورجن كلوب، قد ارتبط بشدة بالعودة مرة أخرى إلى الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم المقبل، وذلك على الرغم من ارتباطه مؤخرًا بتدريب ريال مدريد خلفًا لـ كارلو أنشيلوتي.

ودخل نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي في محادثات أولية للتعاقد مع المدرب الألماني يورجن كلوب، في خطوة مفاجئة قد تشهد عودة المدير الفني السابق لليفربول إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك مع اقتراب الموسم من نهايته ووسط أنباء عن احتمالية رحيل المدرب الحالي أنجي بوستيكوجلو.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن توتنهام يضع كلوب ضمن أبرز المرشحين لخلافة بوستيكوجلو، خاصة في ظل الأداء المخيب للفريق خلال الموسم الجاري، والذي لم يرتقِ إلى مستوى تطلعات الإدارة والجماهير.

ووفق موقع “Give Me Sport”، فإن إدارة السبيرز تدرس بجدية فكرة التعاقد مع كلوب الذي أصبح حاليًا دون عمل بعد إعلان رحيله عن ليفربول نهاية الموسم الحالي، حيث يعمل مسؤولي النادي على إقناع المدرب الألماني بالعودة السريعة إلى البريميرليج عبر بوابة الفريق اللندني.

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