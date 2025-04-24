يورجن كلوب: المدربون سيدخلون السجن في هذه الحالة

يرى يورجن كلوب، مدرب ليفربول السابق، أن التدريبات البدنية في السابق كانت أكثر صعوبة من الحالية، مضيفا أنه لو تم تطبيق مثل هذه التدريبات اليوم، لتم سجن المدرب.

يورجن كلوب يتذكر تدريباته عندما كان لاعبا



وجاء ذلك عندما تذكر كلوب الفترة التي كان يمارس فيها كرة القدم كلاعب محترف، أثناء مشاركته في ندوة بمدينة لايبزيج.

وقال: "عندما كنت شابا، كانوا يعطوننا أقراص ملح، ولا يسمح لنا بالشرب، كانت درجة الحرارة 40 درجة مئوية كنا نعاني من الجفاف، وكان من المفترض أن نبذل ما بوسعنا".

وبدأ كلوب مسيرته الكروية في شبابه مع نادي إس في جلاتين، حيث لفت الأنظار كمهاجم هداف، وأطلق عليه لقب "دير لانجه" (الطويل). أما أكبر ناد لعب له خلال مسيرته الاحترافية فكان ماينز، في الفترة من 1990 إلى 2001.

وبعد الاعتزال، عاد إلى النادي الذي بدأ في مسيرته لبدء مسيرته كمدرب، وخلالها تولى تدريب بوروسيا دورتموند وليفربول.

وفي العام الماضي، قرر كلوب إنهاء مسيرته التدريبية مع ليفربول، ومنذ يناير الماضي، بدأ العمل كرئيس لكرة القدم العالمية لشركة ريد بول.

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