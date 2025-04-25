لقاء ثنائي بين بوتين ومبعوث ترامب يتناول المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

قال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، إن اللقاء الذي جمع الرئيس فلاديمير بوتين بالمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف اليوم تناول مسألة استئناف المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا.

لقاء ثنائي بين بوتين وويتكوف



وأضاف أوشاكوف: "فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية تحديدا، فقد تناول اللقاء، من بين أمور أخرى، عن إمكانية استئناف المفاوضات المباشرة بين ممثلي روسيا الاتحادية وأوكرانيا".

وأوضح مساعد الرئيس الروسي أن اللقاء بين بوتين وويتيكوف استمر ثلاث ساعات، واتسم بطابع بناء وكان مفيدا.

وأشار أوشاكوف إلى أن الحوار الذي جرى اليوم أتاح تقريب وجهات النظر، ليس فقط فيما يتعلق بالملف الأوكراني، بل أيضا حول عدد من القضايا الدولية الأخرى، مؤكدا أن الحوار المثمر بين روسيا والولايات المتحدة سيستمر بوتيرة نشطة.

ونوه أوشاكوف بشكل خاص إلى رمزية عقد اللقاء بين بوتين وويتيكوف في الذكرى الثمانين للقاء إلبه التاريخي في ألمانيا بين القوات السوفيتية والأمريكية، مذكّرا بأن ذاك اللقاء "يُجسّد التحالف القتالي بين البلدين في الحرب ضد النازية".

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