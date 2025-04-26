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ثقافة وفنون

رومانسية تُلامس القلوب، جوانا ملاح تشعل الساحة بـ"حبيت الحب" (فيديو)

جوانا ملاح، فيتو
جوانا ملاح، فيتو

أطلقت النجمة جوانا ملاح فيديو كليب أغنية "حبيت الحب"، بإحساس مرهف وإطلالة راقية كما عوَّدت جمهورها، في عمل إبداعي جديد أثبتت من خلاله جوهرها الفني وموهبتها الناضجة.

الأغنية حملت كلمات صاغها الشاعر يوسف سليمان بحب، وزيَّنها لحن واثق من توقيع هيثم زياد، بينما جاء التوزيع بأناقة عالية بتوقيع غاندي وإيلي رزق، ليُكلَّل الأداء بصوت جوانا الساحر الذي نسج المفردات والجُمل الموسيقية بروعة وإتقان، حيث الرقي في التعبير والنغم، والصدق في الأداء.

وقدَّم الفيديو كليب بتعاون متناغم بين جوانا ملاح والمخرج عدي رعد، ورغم زخرفة الأفكار، ظهرت الصورة التعبيرية واقعية نابضة، جمعت بين البساطة والفخامة في آنٍ معًا، وأبرزت جوانا في أبهى صورة، تعكس شخصيتها وذوقها الفني الرفيع.

تحمل جوانا ملاح دائمًا همّ العمل الفني الحقيقي، وتسعى جاهدة لأن يصل إلى جمهورها بالمستوى الراقي الذي اعتادوه منها، فهي ما زالت تمثل رمزًا للأصالة والتميّز في زمن يغلب عليه الصراخ والتقليد الإلكتروني إصرارها على تقديم فن راقٍ هو مبدأ تلتزم به، وتؤمن بأن الفن الحقيقي يظل ويستمر مهما تغيّرت الأزمنة، لذا تختار أعمالها بما يليق بالأناقة الفنية التي تؤمن بها، وتُحوّلها إلى مشاريع تليق بها وبجمهورها.

ومنذ لحظة إطلاق فيديو كليب "حبيت الحب"، انهالت التعليقات ورسائل الحب من الجمهور الذي رحّب بالعمل بحرارة، وأثنى على جمال الفكرة وإحساس جوانا الذي أوصل الرسالة بخفة ظل وإشراق.

وعلى صعيد آخر، تعمل النجمة جوانا ملاح حاليًا على تحضير مجموعة من الأعمال الفنية والثقافية التي ستُعلن عنها تباعًا، في إطار خطتها المستمرة للحفاظ على مكانتها وتقديم محتوى يليق بتاريخها وجمهورها الذوّاق.

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