عبير عصام: التوجيهات السبعة للرئيس السيسي تخدم الدولة والقطاع الخاص

قالت عبير عصام الدين عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين: إن العمل على تخفيف الأعباء الإجرائية والقضاء على البيروقراطية خاصة في منظومة الجمارك تخدم مصلحة الدولة والقطاع الخاص.

وأضافت: نثمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السبعة للحكومة بتوحيد جهة تحصيل الرسوم واستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة، بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح لأثارها على تشجيع وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية ورفع تنافسية المنتجات المصرية لزيادة الصادرات.

تقليل زمن الإفراج الجمركي يساند توجه الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية

وأكدت: تحصيل الرسوم من جهة واحدة، وتقليل زمن الإفراج الجمركي يساند توجه الدولة نحو جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في الوقت الحالي، كما يخفف عبء تعدد الإجراءات على القطاع الخاص، وكذلك الجهاز الإداري للدولة، وأيضا من غرامات التي تتحملها الدولة من تأخر الإفراج عن الحاويات وهي بالدولار وبالتالي في مصلحة الدولة والقطاع الخاص.

وأضافت عضو غرفة التطوير العقاري: سرعة رد أعباء الصادرات وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين، يدعم الصناعة الوطنية، واستراتيجية الدولة لزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية.

ولفتت إلى أن توجيهات الرئيس بمنح القطاع الخاص الدور الرئيسي في الاقتصاد وبناء الشراكات رسالة طمأنة ومشجعة لنمو الاستثمارات الوطنية، وأيضا تمثل هذه التوجيهات الرئاسية بيئة خصبة لتشجيع الشباب على ريادة الأعمال وعلى إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تدعم الكيانات الصناعية.

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