نجوم الفن والإعلام في احتفالية عيد الربيع وتحرير سيناء بمسرح البالون (صور)

انتهت الاحتفالية التي أقامها البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية ومخرج احتفالية "عيد الربيع، عيد تحرير سيناء" التي أقيمت على خشبة مسرح البالون بالعجوزة بحضور جماهيري كبير.

وأقيمت احتفالية "عيد الربيع، عيد تحرير سيناء" تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وتوجيهاته بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

حضر الاحتفالية من جمهورية مصر العربية الفنانة القديرة وفاء عامر، الفنانة القديرة لوسي، المخرج عادل عوض، الشاعر الكبير جمال بخيت، الموسيقار زياد الطويل والإعلامي الكبير محمود معروف.

كما حضر مجموعة من سفراء الدول منهم سفير دولة فينزويلا وسفير جمهورية الدومينيكان.

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم صعد الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية على خشبة المسرح ورحب بالضيوف وقال: "أرحب بالضيوف وأنقل لكم تحيات وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو".

وأضاف "عبد المنعم" نحتفل اليوم بعيد الربيع وذكرى تحرير سيناء المجيدة وأتوجه بخالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والقائد الأعلى للقوات المسلحة بالذكرى الـ 43 على تحرير "أرض الفيروز" سيناء الجميلة.

ثم بدأت احتفالية "عيد الربيع, وعيد تحرير سيناء" بمجموعة من الفقرات التي يشارك فيها فرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية والفرقة القومية للفنون الشعبية والاستعراضية وفرقة أنغام الشباب ويقام الحفل على فصلين.

وقدمت فرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية خلال الفصل الأول من الحفل استعراضات ميدلي فلكلور تصميم الفنان القدير محمود رضا، استعراض وطني بعنوان "شايل مصر في قلبك" تصميم إيناس عبد العزيز.

وقدمت الفرقة القومية للفنون الشعبية إستعراضات الدنيا ربيع للسندريلا سعاد حسني وهو من تصميم وأداء ندى بهجت، إستعراض وطني بعنوان "سلام سلاح" تصميم محمد سلام ثم قدمت فرقة أنغام الشباب فقرة ميدلي وطني لشباب لايف تيم مخرجان منفذان محمد عمر، أحمد مصطفى.

وبدأ الفصل الثاني من الاحتفالية بالعرض المسرحي نوستالجيا ٩٠/٨٠ والذي عاد مرة أخرى من خلال احتفالية عيد الربيع استعراضات فرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية للمصمم محمد القذافي، فرقة بورسعيد للفنون الشعبية للمصمم محمد أبو صالح.. مكياج إسلام عباس.. إضاءة عز حلمي ديكور محمد جابر، ملابس رنا عبد المجيد، مادة فيلمية شريف رضا مخرج منفذ أحمد شعراوي.

مسرحية نوستالجيا ٩٠/٨٠ فكرتها مستوحاة من أعمال الثمانينات والتسعينيات التي أثرت في أجيال كثيرة وهي فكرة وإخراج تامر عبد المنعم.

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