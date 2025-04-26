تنفيذ 917 فيلا وشقة بمارينا بتكلفة 5 مليارات جنيه

كشف الدكتور المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز القري السياحية، عن معدلات تنفيذ مشروع مارينا، وقال إن المشروع عبارة عن عدد (243) مبنى (فيلات وشاليهات وعمارات سكنية) بإجمالي (917)، بتكلفة إجمالية (5) مليارات تقريبًا، وقد بلغ متوسط نسبة التنفيذ للمشروع حوالي (50 %).



وأضاف الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس الجهاز، أنه تم خلال الجولة التفقدية بالمشروع متابعة موقف تنفيذ المرافق وتنسيق الموقع العام، وأعمال الزراعات بهذا المشروع.



تابع الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز القرى السياحية، أنه في إطار استكمال التوجيهات الوزارية في الارتقاء بالخدمات وتطويرها بكافة طرق وخدمات مركز مارينا العلمين السياحي، قام المهندس مينا رأفت نائب رئيس الجهاز بجولة تفقدية لمتابعة أعمال استكمال أعمال الرصف وطبقات التأسيس لطريق الإزدواج، وأعمال تنسيق مدخل نيو مارينا من بوابة (1) حتى بوابة (3)، وربط المحاور بالمداخل المطورة وضبط المحاور المرورية أمام مدخل بوابة (1).



كاشفا، أن ذلك يأتي ضمن خطة الجهاز لمتابعة أعمال رفع كفاءة توسعات طريق الخدمة وازدواج الطريق من مارينا(1) حتي مارينا (3)، وإقامة سور فاصل لإعادة إحياء وتطوير منطقة الخدمات، وقد بلغت نسبة إنجاز طريق الازدواج (60% )، ضمن الأعمال المسندة للشركة بقيمة ( 200) مليون جنيه تقريبا، مشددا على سرعة الإنتهاء من تنفيذ المشروع بالجودة والمواصفات المطلوبة طبقا للبرنامج الزمنى المحدد قبل بداية موسم الصيف المقبل.

اختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التفقدية اليوم بمتابعة سير العمل والمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة حدائق العاصمة، يرافقه مسؤولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

واستهل المهندس شريف الشربيني، جولته بتفقد مدخل مدينة حدائق العاصمة، وتابع أعمال الطرق والزراعة والإنارة، موجهًا بالاهتمام بالزراعات، مع وضع اللافتات الإرشادية بالطرق الرئيسية والداخلية بالمدينة.

ثم انتقل المهندس شريف الشربيني، ومرافقوه، لتفقد وحدات المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين – محوري محدودي ومتوسطي الدخل"، وتجول الوزير بمواقع العمارات، ووجه بضرورة الاهتمام بالصيانة الدورية لأعمال الزراعة والمسطحات الخضراء بالمشروع، بجانب صيانة مختلف الواجهات للعمارات.

وخلال الجولة، استمع المهندس شريف الشربيني، إلى شرح تفصيلي حول المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" في مدينة حدائق العاصمة، حيث أشار المهندس عمار مندور، رئيس جهاز المدينة، إلى أن إجمالي عدد الوحدات بالمدينة يصل إلى 120186 وحدة؛ منها 112818 وحدة بمحور محدودي الدخل وتم الانتهاء وجارٍ تسليم 38928 وحدة من وحدات محور محدودي الدخل، بجانب 7368 وحدة بمحور متوسطي الدخل جار تنفيذها بمعدلات متقدمة، فضلا عن عدد كبير من الخدمات التي يتم تنفيذها لخدمة المواطنين، منها خدمات تعليمية وأمنية وصحية ورياضية ودينية وأسواق تجارية.

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