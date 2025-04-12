التسليم فوري، مدبولي يتفقد وحدات "بيتك في مصر" بمنطقة الأبراج الشاطئية

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، لتفقُد وحدات مبادرة "بيتك في مصر" بأبراج حسن علام بالمنطقة الشاطئية بالعلمين الجديدة، وذلك خلال جولته التفقدية بالمدينة اليوم.

رئيس الوزراء يتفقد وحدات مبادرة "بيتك في مصر" بمنطقة الأبراج الشاطئية

وفور وصوله، تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه، نموذجًا لوحدة سكنية من وحدات مبادرة "بيتك في مصر" بالطابق الـ 20 بأحد أبراج المنطقة الشاطئية للاطمئنان على جودة التنفيذ والتعرف على موقف سير الأعمال.

وعقب تفقده الوحدة السكنية، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذي أكد أن المرحلة الأولى من مبادرة "بيتك في مصر" تشمل 5055 وحدة سكنية تضم وحدات وفيلات سكنية مُقامة بـ 9 مدن منها العلمين الجديدة وتحديدا الأبراج الشاطئية، مع وجود منظومة دفع ميسرة، لافتا إلى أن المرحلة الأولى تتضمن وحدات متاحة للتسليم الفوري.

وأوضح وزير الإسكان أن منطقة الأبراج الشاطئية تضم 23 برجًا.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من جميع أعمال الهيكل الخرساني لعدد 15 برجًا من الأبراج الشاطئية، حيث تم الانتهاء من الأعمال بالعديد من الوحدات وجار الانتهاء من باقي الأعمال، لافتًا إلى أنه يستهدف تسليم الوحدات المباعة قبل 30 يونيو 2025.

وأضاف المهندس شريف الشربيني، أن هناك 3 أبراج أخري تم الانتهاء من الهيكل الخرساني لها، وجار استكمال أعمال التشطيبات، حيث من المقرر الانتهاء من جميع الأعمال وتسليم الوحدات قبل 31 مارس 2026.

وأوضح وزير الإسكان، أن 18 برجًا شاطئيًا يتضمن نحو 6300 وحدة سكنية، بالإضافة إلى 759 وحدة تجارية، فيما يجري تنفيذ عدد 5 أبراج أخرى "أبراج مارينا" من إجمالي 7 أبراج في مرحلة الهيكل الخرساني بإجمالي عدد 2648 وحدة.

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