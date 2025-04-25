بمشاركة محمد عبد المنعم، نيس يسحق باريس سان جيرمان بثلاثية بالدوري الفرنسي

حقق فريق نيس الذي يلعب له الدولي المصري محمد عبد المنعم، فوزًا هامًّا، أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب «بارك دي برانس»، في إطار الجولة 31 من بطولة الدوري الفرنسي.

وأحرز مورجن ساسون الهدف الأول لنيس في الدقيقة 34.

وتعادل لباريس سان جيرمان فابيان رويز بالدقيقة 41.

وأضاف ساسون الهدف الثاني له ولفريق نيس في الدقيقة 46.

وعزز فوز نيس يوسف ندايشيمي بالهدف الثالث في الدقيقة 70.

وتعرض محمد عبد المنعم لإصابة قوية خرج على إثرها من اللقاء بالدقيقة 67 وسط بكاء شديد للاعب.

تشكيل باريس سان جيرمان

تشكيل نيس أمام باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: مارسين بولكا.

الدفاع: علي عبدي– محمد عبد المنعم – يوسف ندايشيمي.

الوسط: ميلفن بارد – هشام بوداوي – بابلو روساريو - جوناتان كلوس.

الهجوم: مورجان سانسون – بدر الدين بوعناني – جايتان لابورد.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 78 نقطة، وضمن التتويج مسبقًا باللقب، فيما يحتل نيس المركز الخامس برصيد 54 نقطة.

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