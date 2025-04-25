لتعويض الجماهير، شريف حبيب يطالب مجلس الأهلي بهذا الإجراء

وجه المهندس شريف حبيب رئيس نادي المقاولون السابق، رسالة إلى مجلس الأهلي بقيادة محمود الخطيب بعد توديع الفريق دوري أبطال إفريقيا رسميًّا.

وكتب شريف حبيب عبر صفحته على فيس بوك: "على الكابتن الخطيب ومجلسه خصم أكبر مبلغ ممكن من الجهاز الفني واللاعبين بعد هذا المستوى السيئ وتوزيعها على الجماهير التي حضرت وتحملت المشقة والمال كتعويض بسيط للجماهير الوفية".





وتعادل الأهلي مع نظيره صن داونز، 1/1 في المباراة التي أقيمت بينهما على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب الدور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل صن داونز على حساب الأهلي إلى المباراة النهائية، بعد التعادل بهدف لكل فريق والتعادل سلبيًّا في لقاء الذهاب.

وجاء هدف الأهلي اليوم، عن طريق طاهر محمد طاهر، والذي استلم تمريرة من إمام عاشور وسددها بالقدم اليمنى من خارج منطقة الجزاء في شباك صن داونز في الدقيقة 25.

وتعادل صن داونز، في الدقيقة 89 من عمر المباراة عن طريق ياسر إبراهيم بالخطأ في مرماه.

ومن المقرر أن يواجه صن داونز نظيره بيراميدز في نهائي دوري أبطال إفريقيا بنظام الذهاب والإياب.

ومن المقرر أن يعلن الأهلي إقالة مارسيل كولر، خاصة أن إدارة الفريق تبحث العديد من السير الذاتية لعدد من المدربين.

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