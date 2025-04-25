يزداد البحث من قبل المواطنين وأصحاب المعاشات والمستفيدين منه حول، موعد صرف معاشات شهر مايو 2025

ومن خلال السطور التالية نستعرض، موعد صرف معاشات شهر مايو 2025

موعد صرف معاشات شهر مايو 2025

وحول موعد صرف معاشات شهر مايو 2025،تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في صرف معاشات شهر مايو 2025، اعتبارًا من يوم الخميس المقبل، ويستمر الصرف تباعًا حتى نهاية الشهر، وذلك من خلال جميع وسائل الدفع الإلكترونية والمنافذ المعتمدة، لتيسير حصول المواطنين على مستحقاتهم من دون تزاحم أو مشقة. ​

وفقًا للهيئة التأمينات، فإن صرف معاشات مايو 2025، سيبدأ من 1 مايو 2025، وهو الموعد الثابت شهريًا، ومن أجل التأكد من تفاصيل الصرف، يُنصح باتباع خطوات الاستعلام عن معاشات مايو 2025 والزيادة الجديدة إلكترونيًا، حيث تُعد هذه الخطوات ضرورية لكل مستفيد يريد معرفة توقيت الإيداع الفعلي والمبلغ المضاف إن وُجد.

حيث يستفيد من صرف معاشات مايو أكثر من 11 مليون مواطن، إذ يمكنهم الحصول على مستحقاتهم عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM)، ومكاتب البريد، وفروع البنوك، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية ومنافذ شركات الدفع الإلكتروني مثل فوري. ​

خطوات الاستعلام عن زيادة المعاشات الجديدة 2025

وبشأن خطوات الاستعلام عن زيادة المعاشات الجديدة 2025 وموعد إقرار الزيادة، حيث أن خطوات الاستعلام عن الزيادة الجديدة من خلال الموقع الرسمي لهيئة التأمينات الاجتماعية، عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من خلال الضغط على هذا الرابط هنا

اختيار أيقونة «الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش».

إدخال البيانات المطلوبة مثل الرقم القومي وكلمة المرور.

ظهور جميع المعلومات الخاصة بقيمة المعاش وتاريخ الصرف.

ويُعد اتباع خطوات الاستعلام عن معاشات مايو 2025 والزيادة الجديدة أمرًا ضروريًا للمستفيدين الراغبين في متابعة كل جديد بخصوص المعاشات والزيادات.

جدول شرائح التأمينات الاجتماعية في مصر

يتمثل جدول شرائح التأمينات الاجتماعية في مصر في الآتي:

الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا.

الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا.

الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا.

الشريحة الرابعة: 2300 جنيه.

الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا.

الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا.

الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا.

الشريحة الثامنة: 3680 جنيهًا.

الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا.

الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا.

الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا.

الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا.

الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات.

الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيهًا

الهيئة القومية للتأمينات بإعلان كافة التفاصيل

وقال الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، نستهدف زيادة المعاشات بنسبة 15% بدءًا من يوليو المقبل ويقوم رئيس الهيئة القومية للتأمينات بإعلان كافة التفاصيل.

وأضاف في تصريحات إعلامية أنه بدءًا من يوليو سيتم زيادة أجور العاملين في الدولة سواء في أجهزة الموازنة أو غير أجهزة الموازنة ليكون الحد الأدنى للأجور 7000 جنيه، أسوة بالقطاع الخاص.

زيادة العلاوات

وتابع: سيتم زيادة العلاوة التقليدية 10% المخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة علاوة غلاء المعيشة من 600 إلى 1000 جنيه بزيادة 400 جنيه، وعلاوة مقطوعة إضافة بقيمة 300 جنيه.

وأكد أنه سيتم صرف علاوات إضافة زيادة أعضاء هيئة التدريس والتمريض وبعض الفئات.

تكلفة الحزمة الاجتماعية

وأشار إلى أن تكلفة الحزمة الاجتماعية الجديدة من زيادة أجور ومرتبات ومعاشات تصل إلى 85 مليار جنيه.

تقسيم الحزمة الاجتماعية إلى شقين

أوضح وزير المالية أحمد كجوك أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تنقسم إلى شقين:

1. إجراءات سيتم تنفيذها حتى نهاية العام المالي الحالي.

2. إجراءات متعلقة بالأجور والمعاشات، والتي سيتم تطبيقها مع بداية يوليو المقبل، بالتزامن مع السنة المالية الجديدة.

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