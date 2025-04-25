الحزن يسيطر علي دكة بدلاء الأهلي بعد الخروج الأفريقي (فيديو)

رصدت عدسة فيتو التي تواجدت في ستاد القاهرة الدولي حالة الحزن التي سيطرت علي دكة بدلاء النادي الأهلي، عقب التعادل مع صن داونز بهدف لكل فريق، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ودخلت دكة بدلاء النادي الأهلي في حالة حزن بعد وداع بطولة دوري أبطال أفريقيا من الدور نصف النهائي بعد التعادل مع نظيره صن داونز، 1/1 في الإياب علي ستاد القاهرة

كانت مباراة الذهاب التي أقيمت في جنوب إفريقيا قد انتهت بالتعادل السلبي، مما يجعل نتيجة التعادل لصالح صن داونز.

تشكيل الأهلي أمام صن داونز

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأحمد رضا وطاهر محمد.

خط الهجوم: جراديشار.

تشكيل صن داونز ضد الأهلي

وجاء تشكيل صن داونز كالتالي:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

خط الدفاع: كيكانا- موداو- موكوينا- ليبوسا.

خط الوسط: أدامز- لوكاس ريبيرو- مارسيلو أليندي- موديبا.

خط الهجوم: ماتيوس- ثابيلو مورينا.

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