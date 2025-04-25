بمشاركة محمد عبد المنعم، نيس يتعادل أمام باريس سان جيرمان بالشوط الأول بالدوري الفرنسي

تعادل فريق نيس الذي يلعب له الدولي المصري محمد عبدالمنعم، أمام باريس سان جيرمان 1-1 بالشوط الأول، في المباراة المقامة على ملعب «بارك دي برانس»، في إطار الجولة 31 من بطولة الدوري الفرنسي.

وأحرز مورجن ساسن الهدف الأول لنيس في الدقيقة 34.

وتعادل لباريس سان جيرمان فابيان رويز بالدقيقة 41

تشكيل باريس سان جيرمان

تشكيل نيس أمام باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: مارسين بولكا

الدفاع: علي عبدي– محمد عبد المنعم – يوسف ندايشيمي

الوسط: ميلفن بارد – هشام بوداوي – بابلو روساريو - جوناتان كلوس

الهجوم: مورجان سانسون – بدر الدين بوعناني – جايتان لابورد.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 78 نقطة، وضمن التتويج مسبقا باللقب، فيما يحتل نيس المركز الخامس برصيد 51 نقطة.

ومن جهة أخرى، تعد مباراة اليوم مهمة للغاية لفريق نيس الذي يسعى إلى تحقيق الفوز بهدف الاقتراب من المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، إذ يتواجد نيس في المركز الخامس برصيد 51 نقطة.

ويسعى رفقاء عبدالمنعم إلى ملاحقة صاحب المركز الثاني مارسيليا إذ يفصل بينهما 4 نقاط فقط، حيث يمتلك مارسيليا 55 نقطة.

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