رسالة المشرف العام على الكرة بالمقاولين للاعبين بعد مباراة دجلة

وجه مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح التهنئة للجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد الفوز على وادي دجلة، في الجولة 32 لدوري المحترفين ، مشيدا بأداء الجهاز الفني بقيادة محمد مكي واللاعبين طوال المباراة.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الكرة أن الفريق كان عند حسن الظن به في مباراة اليوم، وكنا نثق في قدرتهم على تحقيق الانتصارات، تحت قيادة جهاز فني بقيادة محمد مكي..



ووجه المهندس محمد عادل فتحي التحية للاعبين على الروح العالية التي ظهرت عليهم، والتي أكدت رغبتهم القوية في تحقيق الفوز، مؤكدا أن المشوار نحو العودة للدوري الممتاز مازال مستمرا، وسيتم إغلاق صفحة مباراة دجلة على الفور، للتركيز فيما هو قادم من مباريات لحسم الصعود وتحقيق هدف النادي هذا الموسم.

وحقق فريق المقاولون العرب بقيادة محمد مكي فوزا غاليا أمام نظيره وادي دجلة بهدف نظيف في المباراة التى جمعتهما اليوم الجمعة باستاد السلام ضمن مواجهات الجولة الـ 32 لبطولة دوري المحترفين.

أحرز عمرو بركات هدف المقاولون في الشوط الثاني للمباراة.



وبهذه النتيجة رفع المقاولون رصيده للنقطة 64 بالمركز الثاني في مشواره نحو العودة للدوري الممتاز في الموسم الجديد..

تشكيل المقاولون أمام وادي دجلة

وبدأ المقاولون مباراة وادي دجلة بتشكيل مكون من محمود ابوالسعود في حراسة المرمي ولؤي وائل وإبراهيم القاضي وعموري وجوزيف أوشايا ومحمد الكرته ومصطفي جمال وجواكيم أوجيرا ومحمد عنتر وعبدالرحمن سمانة وعمرو بركات .

وتواجد على دكة البدلاء: محمود الحضري وأمير عابد وحسن حسين وأحمد فوزي وحسين البدري ومصطفي صبحي وحازم أبوسنة وعبدالرحمن أكمل وتشارلز باساي.

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