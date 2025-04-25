عماد النحاس: كولر يتحمل خروج الأهلي الإفريقي وحان وقت رحيله

الأهلي، أكد عماد النحاس نجم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، أن مسئولية خروج الفريق من دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز الجنوب أفريقي، يتحملها مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء.

كولر يتحمل مسئولية الخروج

وقال عماد النحاس، أن كولر أخطأ في إدارة مباراة العودة أمام صن داونز وبالغ في الالتزام الدفاعي خلال الشوط الثاني، وهو ما منح الفريق الضيف الأفضلية الهجومية.

وأوضح “النحاس”، أن تغييرات كولر في الشوط الثاني جاءت سلبية بشكل كبير وفتحت الباب أمام صن داونز للهجوم بكامل صفوفه أمام الأهلي.

وأكمل عماد النحاس: “حان الوقت لرحيل كولر عن تدريب النادي الأهلي، والبحث عن مدير فني جديد بطموحات جديدة”.

الأهلي يودع دوري أبطال أفريقيا

وودع النادي الأهلي بطولة دوري ابطال افريقيا من الدور نصف النهائي بعد التعادل مع نظيره صن داونز، 1/1 في المباراة التي اقيمت بينهم علي استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات إياب الدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.