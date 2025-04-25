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رياضة

عماد النحاس: كولر يتحمل خروج الأهلي الإفريقي وحان وقت رحيله

عماد النحاس، فيتو
عماد النحاس، فيتو

الأهلي، أكد عماد النحاس نجم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، أن مسئولية خروج الفريق من دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز الجنوب أفريقي، يتحملها مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء.

كولر يتحمل مسئولية الخروج

وقال عماد النحاس، أن كولر أخطأ في إدارة مباراة العودة أمام صن داونز وبالغ في الالتزام الدفاعي خلال الشوط الثاني، وهو ما منح الفريق الضيف الأفضلية الهجومية.

وأوضح “النحاس”، أن تغييرات كولر في الشوط الثاني جاءت سلبية بشكل كبير وفتحت الباب أمام صن داونز للهجوم بكامل صفوفه أمام الأهلي.

وأكمل عماد النحاس: “حان الوقت لرحيل كولر عن تدريب النادي الأهلي، والبحث عن مدير فني جديد بطموحات جديدة”.

الأهلي يودع دوري أبطال أفريقيا

وودع النادي الأهلي  بطولة دوري ابطال افريقيا من الدور نصف النهائي بعد التعادل مع نظيره صن داونز، 1/1 في  المباراة التي اقيمت بينهم  علي استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات إياب الدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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الأهلي عماد النحاس منتخب مصر صن داونز مارسيل كولر

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