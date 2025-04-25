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أخبار مصر

تقديم 19 ألف خدمة طبية بالعيادات الخارجية بمستشفى القاهرة الفاطمية في 3 شهور

مستشفي القاهرة الفاطمية،
مستشفي القاهرة الفاطمية، فيتو
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء 3 جراحات دقيقة لنقل الأعضاء، لـ3 مرضى في وقت واحد، بمستشفى القاهرة الفاطمية، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وذلك أمس الخميس، خلال العطلة الرسمية لذكرى تحرير سيناء.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الجراحات الثلاث بينهم حالتي زرع كلى، وحالة زرع كبد، حيث بدأ فريق الجراحة في إجراء العمليات منذ الساعة الخامسة والنصف صباحًا.    

وقال «عبدالغفار» إن مستشفى القاهرة الفاطمية، أجرى أول عملية زرع كبد في اغسطس 2018 وبلغ إجمالي عدد حالات زرع الكبد التي تم إجراؤها في المستشفى 308 حالات، بينما بدأ عمليات زراعة الكبد عام 2009 وبلغ عدد الحالات التي تم إجرائها بدء من 2024 حتى الآن 173 حالة.

الارتقاء بمهارات وكفاءة الأطقم الطبية

ومن جانبها، أكدت الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، التزام مستشفيات الأمانة، بتنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بالعمل على الارتقاء بمهارات وكفاءة الأطقم الطبية من خلال الدورات التدريبية التي يتم تنظيمها، بواسطة أساتذة الجامعات وأمهر الاستشاريين في مختلف التخصصات الطبية.

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وبدوره، أشار الدكتور صلاح جاد مدير عام مستشفى القاهرة الفاطمية، إلى أن العيادات الخارجية بالمستشفى قدمت خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري 19 ألفًا و408 خدمات، كما أجرى قسم الجراحة خلال نفس الفترة 523 عملية، بينما قدم قسم العلاج الطبيعي 1254 جلسة، بالإضافة إلى تقديم 306 جلسات غسيل كلوي من خلال قسم الكلى في ذات الفترة.

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