تفاصيل احتفالية الجهاز المصري للملكية الفكرية بالمجلس الأعلى للثقافة

يطلق الدكتور هشام عزمي، رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية، والدكتور أشرف العزازي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة "احتفالية الجهاز المصري للملكية الفكرية باليوم العالمي للملكية الفكرية".

حيث تبدأ وقائع الاحتفالية في تمام التاسعة والنصف صباح الإثنين 28 أبريل 2025 بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، فى تمام الساعة الـ 10 صباحا، ثم توقيع بروتوكولات التعاون بمشاركة د. هاني عياد - صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، أحمد العصار - شركة لينكس للاستشارات وتطوير الأعمال.

يليه عرض تقديمي موجز عن أهمية الملكية الفكرية في مجال الصناعات الإبداعية، وعلى رأسها الموسيقى.



وتبدأ فعاليات الجلسة النقاشية الأولى حول الموسيقى وحق المؤلف (11:00 - 12:00 م) وتشتمل محاور حقوق المؤلفين والملحنين والموزعين، وكيفية حماية أعمالهم الموسيقية، و أهم التحديات التي تواجه صناعة الموسيقى في حماية حقوق المؤلف، ثم مشاركة نماذج ناجحة لحماية حقوق المؤلف في المجال الموسيقي.

فيما تشهد الجلسة النقاشية الثانية مناقشة الموسيقى وبراءات الاختراع خلال الساعة (12:00 - 1:00 م).



والجلسة النقاشية الثالثة حول الموسيق الموسيقى والعلامات التجارية (2:00 - 3:00 م)، وتشتمل على محاور دور العلامات التجارية في بناء الهوية الموسيقية وحماية الفنانين، وكيفية تسجيل العلامات التجارية الموسيقية وأهميتها في السوق، وأمثلة وقصص نجاح حول استخدام العلامات التجارية في الموسيقى.

فيما تقام الجلسة النقاشية الرابعة حول مستقبل الملكية الفكرية والموسيقى في العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي، لمناقشة تأثير التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي على صناعة الموسيقى وحقوق الملكية الفكرية، مناقشة التحديات والفرص المستقبلية لحماية الملكية الفكرية في العصر الرقمي واستشراف مستقبل الموسيقى في ظل التطورات الرقمية المتسارعة وتختتم الفعاليات بتوزيع شهادات تقدير للمتحدثين.

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