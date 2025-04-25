مبعوث الرئيس الأمريكي يصل إلى موسكو للقاء بوتين

قالت وكالة إنترفاكس للأنباء إن ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصل إلى موسكو.

ومن المتوقع أن يلتقي ويتكوف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، لبحث مسار تسوية الحرب الأوكرانية.

والأربعاء الماضي، صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، ردًا على سؤال حول إمكانية زيارة ويتكوف الجديدة إلى روسيا، بأنه "لا توجد تفاصيل محددة حول هذه الزيارة، لكن كل شيء يتغير، ويجري بسرعة كبيرة".

يشار إلى أنه في 11 أبريل الجاري عقد بوتين اجتماعه الثالث مع ويتكوف، في بطرسبورغ، واستمر اللقاء أكثر من 4 ساعات، وتركز الحديث فيه على الوضع في أوكرانيا.

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