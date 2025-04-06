انطلاق معرض لبيع الكتب بأسعار رمزية الجمعة المقبلة

أعلنت مكتبة مصر العامة الرئيسية بالدقي، برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، عن تنظيم معرض لبيع الكتب الزائدة عن احتياجات المكتبة، وذلك بأسعار رمزية.



يقام المعرض يومي الجمعة والسبت، الموافقين 11 و12 أبريل الجاري 2025، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بحديقة المكتبة الكائنة في 4 شارع جمال حمدان - الطحاوية سابقًا - المتفرع من شارع النيل - الجيزة.



وقالت رانيا شرعان، مديرة مكتبة مصر العامة: «نحن نؤمن بأن الكتاب يجب أن يصل لكل بيت، وأن يكون في متناول الجميع، وهذا المعرض هو فرصة حقيقية لكل محبي القراءة لاقتناء كتب مميزة ومتنوعة بأسعار رمزية، كما أنه يعكس حرصنا على استثمار موارد المكتبة بشكل يخدم المجتمع، ويعزز من دورنا كمؤسسة ثقافية تهدف إلى نشر المعرفة وتيسير الوصول إليها، يسعدنا أن نرى جمهورنا يستفيد من هذا الحدث، ونتمنى أن يخرج كل زائر بكتاب يُثري فكره ويمنحه رحلة جديدة مع القراءة».

ودعت إدارة المكتبة جمهورها الكريم إلى إحضار بطاقة العضوية عند الشراء، للاستفادة من هذه الفرصة الثقافية القيمة.

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