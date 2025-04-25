إغلاق باب التقديم لوظائف وزارة العمل الجديدة في السعودية 2025 غدًا

تغلق غدًا السبت وزارة العمل باب التقديم لوظائف جديدة في السعودية في شركة شركة نظم الخليج للسلامة “جسكو ”

وأعلن وزير العمل محمد جبران،اليوم الثلاثاء عن توفير 7 فرص عمل لكوادر مصرية للعمل في شركة نظم الخليج للسلامة "جسكو

التخصصات المطلوبة

وأوضح أن التخصصات المطلوبة هي: عدد 1 مهندس ميكانيكي، براتب 4000 ريال كل شهر، خبرة من 5-8 سنوات، ألا يزيد عن 30 سنة، وأن يكون حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، وخبرة في مجال التركيبات والصيانة وأنظمة مكافحة الحريق وإنذار الحريق،و إجادة اللغة الإنجليزية، ولديه رخصة قيادة، القدرة على إعداد التقارير الفنية،و أن يكون مثابر ومتطور وطموح.

وعدد 1 مهندس كهربائي، براتب 4000 ريال، خبرة 5-8 سنوات، والسن لا يزيد عن 30 سنة، وحاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية،و خبرة في مجال التركيبات والصيانة وأنظمة مكافحة الحريق وإنذار الحريق، إجادة اللغة الإنجليزية، لديه رخصة قيادة، القدرة على إعداد التقارير الفنية، أن يكون مثابر ومتطور وطموح.

دعدد 2 فني هندسة كهربائية، براتب 2500 ريال،،خبرة 3-8 سنوات، والسن لا يزيد عن 26 سنة، حاصل على دبلوم فني صناعي أو ما يعادله، خبرة في مجال تركيبات أنظمة إنذار الحريق وكاميرات المراقبة وبرمجة اللوحات والتمديدات الكهربائية، خبرة بأنظمة إطفاء الحريق والتحكم والدوائر الكهربائية وإصلاحها، خبرة بالمضخات وإصلاحها، لديه رخصة قيادة، والإلمام باللغة الإنجليزية،و قراءة وتنفيذ المخططات، أن يكون مثابر ومتطور وطموح.

عدد 1 فني أجهزة إلكترونية، براتب 2500 ريال، خبرة 3-8 سنوات، السن لا يزيد عن 26 سنة، حاصل على دبلوم فني صناعي أو ما يعادله، خبرة في مجال تركيبات أنظمة إنذار الحريق وكاميرات المراقبة وبرمجة اللوحات والتمديدات الكهربائية، خبرة بأنظمة إطفاء الحريق والتحكم والدوائر الكهربائية وإصلاحها وخبرة بالمضخات وإصلاحها، لديه رخصة قيادة، الإلمام باللغة الإنجليزية وقراءة وتنفيذ المخططات، أن يكون مثابر ومتطور وطموح.

عدد 1 فني صيانة ميكانيكية براتب 2500 ريال، خبرة 3-8 سنوات،و السن لا يزيد عن 26 سنة،و حاصل على دبلوم فني صناعي أو ما يعادله، خبرة في مجال التركيبات والصيانة وأنظمة مكافحة الحريق وإنذار الحريق وقراءة المخططات والمواصفات الخاصة بتركيب وإمداد الشبكات وإجراء أعمال الصيانة والإصلاح وتحديد الأعطال وضبط معايير أنظمة الإطفاء، لديه رخصة قيادة، الإلمام باللغة الإنجليزية، أن يكون مثابر ومتطور وطموح.

وعدد 1 سباك،براتب 2500 ريال، خبرة 3-8 سنوات، السن لا يزيد عن 26 سنة،و حاصل على دبلوم فني صناعي أو ما يعادله، خبرة في مجال التركيبات والصيانة وأنظمة مكافحة الحريق وإنذار الحريق وقراءة المخططات والمواصفات الخاصة بتركيب وإمداد الشبكات وإجراء أعمال الصيانة والإصلاح وتحديد الأعطال وضبط معايير أنظمة الإطفاء، لديه رخصة قيادة، الإلمام باللغة الإنجليزية، أن يكون مثابر ومتطور وطموح.

خطوات التقديم لوظائف وزارة العمل

وقالت هبة أحمد مدير إدارة التشغيل بالوزارة أن التقديم من اليوم الثلاثاء 22-4-2025،ولمدة 5 أيام على الرابط التالي من هنا

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