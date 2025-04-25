ذكرت وسائل إعلام أمريكية اليوم الجمعة، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ألقى القبض على قاضية دائرة في مقاطعة ميلووكي، بزعم مساعدتها مهاجرًا غير شرعي على التهرب من الاعتقال.

اعتقال قاضية أمريكية بتهمة مساعدة مهاجر غير شرعي على الهروب

ومن جانبه قال لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل: إن القاضية هانا دوغان اعتُقلت بتهمة عرقلة العدالة.

وأضاف باتيل: "اعتقل مكتب التحقيقات الفيدرالي القاضية هانا دوجان من ميلووكي، بتهمة عرقلة العدالة، بعد ورود أدلة على عرقلة القاضية دوغان لعملية اعتقال تتعلق بالهجرة الأسبوع الماضي".

وتابع: "نعتقد أن القاضية دوجان تعمدت تضليل عملاء فيدراليين بعيدًا عن إدواردو فلوريس رويز، الشخص الذي كان من المقرر اعتقاله في محكمتها، مما سمح له - وهو مهاجر غير شرعي - بالتهرب من الاعتقال".

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