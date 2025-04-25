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تكريم مهندس الصوت مصطفى شعبان والمخرج عماد ماهر في ختام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

مهرجان الإسكندرية
مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، فيتو

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، عن تكريم مهندس الصوت مصطفى شعبان والمخرج والمونتير عماد ماهر،  في ختام الدورة الحادية عشرة التي تقام في الفترة من 27 أبريل إلى 2 مايو 2025.

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والفنان عماد ماهر، أخرج ٤ أفلام قصيرة حازت على عدة جوائز ‎منها: "لمبة نيون" و"عاطف"و "زكريا"، كما عمل كمونتير في عدة أفلام قصيرة منها (حاجة ساقعة – آمن جدًا – حار جاف صيفًا – نسخة شعبية).

وحاز على جائزتين من مهرجان جمعية الفيلم (أحسن مونتاج عن فيلا ٩٦ وبلاش تبوسني) كما قام بمونتاج عدة مسلسلات أبرزها ( لعبة نيوتن - بطن الحوت).

ومصطفى شعبان، هو مهندس صوت سينمائي، بدأ مسيرته بالعمل بالأفلام القصيرة والتسجيلية والطويلة، حيث شارك العديد منها في مهرجانات دولية مرموقة مثل مهرجان كان وبرلين وفينيسيا وكليرمونت.

من أبرز أفلامه: (ظلال) فيلم تسجيلي حصل على جائزة الفيبريسي من مهرجان فينيسيا ٢٠١٠، (أخر أيام المدينة) فيلم طويل حصل على جائزة كاليجاري في مهرجان برلين ٢٠١٦، (الفخ) فيلم قصير حصل على جائزة أسبوع النقاد في مهرجان كان ٢٠١٩، (حنة ورد) فيلم قصير حصل على جائزة مهرجان كليرمونت ٢٠٢٠، (سعاد) فيلم طويل شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان كان ٢٠٢٠، (عيسى) فيلم قصير شارك في مسابقة أسبوع النقاد بمهرجان كان ٢٠٢٣.

يُذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الذي تأسس عام 2015، يُقام سنويًا في شهر أبريل بمدينة الإسكندرية، ويهدف إلى إتاحة الفرصة أمام صناع السينما لعرض أعمالهم على الجمهور.

وتستعد إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير للنسخة الحادية عشرة بعد 10 دورات ناجحة أسفرت عن تأهل الأفلام الفائزة بجائزة هيباتيا الذهبية لجوائز الأوسكار  بداية من النسخة المقبلة وذلك من قبل أكاديمية فنون وعلوم الصورة المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار.

والمهرجان أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويقام برعاية وزارة الثقافة وريد ستار، بيست ميديا، لاجوني، أوسكار، ديجيتايزد، ومحافظة الإسكندرية، نيو سينشري شركة باشون للإنتاج الفني.

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مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير والمونتير عماد ماهر الاسكندرية بمدينة الإسكندرية

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