"أصول الدين" بالمنصورة تناقش جهود الأزهر في مؤتمرها الدولي الأحد

تستعد كلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر بالمنصورة، لإطلاق مؤتمرها العلمي الدولي الثاني تحت عنوان: «جهود الأزهر الشريف (جامعا وجامعة) في النهضة العلمية الحديثة في العلوم الشرعية والعربية والإنسانية، الأحد المقبل.

مؤتمر كلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة جامعة الأزهر بالمنصورة

ويعقد المؤتمر برعاية شيخ الأزهر الشريف، ورئيس جامعة الأزهر، ويهدف إلى ما يلي:

- تسليط الضوء على الإسهامات العلمية والفكرية للأزهر الشريف في النهوض بالعلوم الشرعية والعربية والإنسانية، ودوره في معالجة القضايا المجتمعية المعاصرة، ومواجهة التحديات الفكرية الناتجة عن التطور التكنولوجي والعلمي.

كما يسعى المؤتمر إلى تعزيز الصورة الوسطية للإسلام التي يمثلها الأزهر، وإبراز دوره في التصدي للشبهات المثارة حول العلوم الشرعية، واستشراف آفاق جديدة للبحث العلمي تخدم قضايا العصر.

محاور مؤتمر كلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة جامعة الأزهر بالمنصورة

محاور المؤتمر:

يتناول المؤتمر عدة محاور رئيسية، منها:

أولا. جهود الأزهر في تفسير القرآن الكريم وعلومه.

ثانيا. أثر علماء الأزهر في النهوض بالسنة النبوية وعلوم الحديث.

ثالثا. إسهامات الأزهر في تطوير علوم العقيدة والدعوة الإسلامية.

رابعا. دور الأزهر في ترسيخ النهضة العلمية في الفقه وأصوله.

خامسا. النهوض بالعلوم العربية ودورها في تطوير الفكر الإنساني.

سادسا. مناقشة التحديات الفكرية والتقنية الحديثة، مثل تأثير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على العلوم الشرعية والعربية.

المشاركون:

يشارك في المؤتمر نخبة من العلماء والباحثين من داخل مصر وخارجها، حيث قدم المشاركون أبحاثا علمية تتماشى مع محاور المؤتمر.

يتولى إدارة المؤتمر، الدكتور نبيل محمد عبده زاهر، عميد كلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة، بصفته رئيسا للمؤتمر، وبمشاركة الدكتور أحمد سلامة أبو الفتوح صالح، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، بصفته نائبا لرئيس المؤتمر ومقرره.

كما يشرف على المؤتمر، الدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

ويعد المؤتمر حدثا بارزا يجمع بين العراقة والتجديد، ويعكس رؤية الأزهر في تحقيق التوازن بين الأصالة والمعاصرة، كما يعكس حرص كلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة على إبراز الجهود العلمية التي تواكب متطلبات العصر، وتعزيز مكانة الأزهر الشريف كمنارة للعلم والفكر الوسطي في العالم الإسلامي.

ويجري المنظمون حاليا وضع اللمسات الأخيرة لضمان نجاح المؤتمر، بما يعكس مكانة الأزهر الشريف كمؤسسة علمية وفكرية عالمية تسهم في خدمة الإنسانية.

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