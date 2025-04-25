الجمعة 25 أبريل 2025
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سكرتير سوهاج يعاين الموقع المقترح لإنشاء محطة معالجة توسعات الصرف الصحي

سكرتير سوهاج يعاين
سكرتير سوهاج يعاين الموقع المقترح لإنشاء محطة معالجة الصرف

أجرى اللواء أحمد السايس، السكرتير عام محافظة سوهاج، جولة ميدانية لمعاينة الموقع المقترح لإنشاء محطة معالجة توسعات صرف صحي سوهاج، وذلك برفقة مسئولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، المهندسة فريدة سلام رئيس مركز ومدينة سوهاج.

وتهدف المعاينة إلى إزالة أي معوقات، وتسليم الموقع والمساحة المطلوبة للهيئة القومية، تمهيدًا لبدء الأعمال الإنشائية بالمحطة، التي من المنتظر أن تمثل طفرة كبيرة في منظومة الصرف الصحي بالمحافظة.

سكرتير سوهاج يعاين الموقع المقترح لإنشاء محطة معالجة توسعات الصرف الصحي

وأكد السكرتير العام على أهمية هذه المحطة الجديدة التى ستخدم جميع قرى مركز سوهاج، وستسهم بشكل مباشر في تشغيل محطات سيتى، جزيرة شندويل، وأولاد نصير، إلى جانب توفير الخدمة لقرى قلفاو، القنابرة، نجع النجار، الحمادية، وباجا، وجميع القرى التابعة للمركز، بما يعزز من كفاءة البنية التحتية ودعم جهود التنمية المستدامة في المنطقة.

 

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الاعمال الانشائية الهيئة القومية لمياه الشرب التنمية المستدامة السكرتير العا السكرتير العام الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي اللواء احمد السايس السكرتير عام محافظة سوهاج مياه الشرب والصرف الصحي

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