الأربعاء 23 أبريل 2025
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افتتاح فعاليات برنامج اختراق سوق العمل بجامعة سوهاج

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

افتتح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج فعاليات برنامج اختراق سوق العمل الذي أطلقته الجامعة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتأهيل ٢٠٠٠ طالب، وذلك بحضور الدكتور  محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن والدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

افتتاح فعاليات برنامج اختراق سوق العمل بجامعة سوهاج

وفي بداية كلمته قدم الدكتور حسان النعماني الشكر للدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والتعاون المثمر مع الجامعة من خلال عقد بروتوكولات تعاون، لتنفيذ خطط القيادة السياسية لدعم وتدريب وتأهيل  الطلاب،  ومرحبا بالدكتور محمد العقبي في زيارته الأولي للجامعة وحرصه علي لقائه بالطلاب في افتتاح فعاليات برنامج اختراق سوق العمل والذي يهدف البرنامج إلى تأهيل وتدريب أكثر من 2000 طالب في مختلف التخصصات،  وتوفير أكثر من 1000 فرصة عمل حقيقية من خلال ملتقى التوظيف الذي سيقام  في ختام التدريب بمشاركة 50 شركة من مختلف التخصصات.

البرنامج يؤهل شريحة كبيرة من الطلاب لسوق العمل
 

وقال رئيس جامعة سوهاج: بلغ إجمالي عدد الأنشطة التي نفذتها الجامعة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ١٣٢ نشاط استفاد ما يزيد على ١٩ الف طالب في مختلف المجالات، كما قدمت الوزارة دعم مالي للطلاب غير القادرين من خلال برنامج تكافل وكرامة ما يقرب من ٢ مليون و٧٣ ألف جنيه، والجامعة تضع على رأس أولوياتها إعداد خريج قادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي، ومنحهم الأدوات اللازمة للنجاح في مساراتهم المهنية.

ومن جانبه، رحب الدكتور خالد عمران  بانعقاد البرنامج داخل جامعة سوهاج، مشيرًا إلى الدعم الكامل الذي تقدمه الجامعة للبرامج التدريبية والتأهيلية التي تساعد الشباب على الانخراط في سوق العمل، خاصة في ظل التحول الرقمي السريع وتوسع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، ما يستدعي من الشباب تطوير مهاراتهم التقنية والتواصلية والتسويقية.

 

وأشاد الدكتور محمد العقبي بجامعة سوهاج ووحدة التضامن بالجامعة والجهود التي بذلتها  لتنفيذ هذا البرنامج للطلاب من الفرقتين الثالثة والرابعة والخريجين، موضحا ان البرنامج  تتخلله جلسات تدريبية وورش عمل تفاعلية، ويُختتم بمعرض توظيف لتوفير فرص عمل فعلية للمشاركين يتضمن تدريبات متخصصة في مجالات متعددة، من بينها التسويق الرقمي (Digital Marketing)، التجارة الإلكترونية (E-commerce)، البنوك والقطاع المالي (Banking)، التكنولوجيا المالية (Fintech)، الموارد البشرية (HR & Talent Acquisition)، تطوير الأعمال (Business Development)، وإنشاء المحتوى (Content Creation).

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الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الدكتور خالد عمران رئيس جامعة سوهاج مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي نواب رئيس الجامعة مايا مرسي وزيرة التضامن أعضاء هيئة التدريس

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