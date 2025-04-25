غازتك تواصل تعزيز ثقافة السلامة والالتزام بتعليمات التموين في محطات الغاز الطبيعي

في إطار جهود شركة غازتك لتعزيز إجراءات ومعايير السلامة والبيئة بمحطات التموين بالغاز الطبيعى وفقًا لاستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بتأصيل ثقافة السلامة والعمل الآمن لدى العاملين والحفاظ عليهم كأولوية أولى، والالتزام بها وتطبيقها كأحد الركائز الأساسية لاستراتيجية العمل البترولى.

قامت الشركة في هذا الصدد وتحت إشراف المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بتنفيذ فعالية توعوية بشأن الالتزام بتعليمات التموين داخل محطات الغاز الطبيعى مثل عدم استخدام الهاتف المحمول أثناء تموين السيارة بالغاز الطبيعى، وضرورة التفتيش وفحص أسطوانة الغاز من قبل عامل التموين قبل التموين، وغيرها من الإجراءات التي تهدف إلى ترسيخ ثقافة السلامة وتعزيز الوعي الوقائي لدى كل من العاملين والعملاء.

الالتزام بتعليمات التموين بالغاز الطبيعي في محطات الوقود



وقد تم تنفيذ الفعالية التوعوية بشأن الالتزام بتعليمات التموين بالغاز الطبيعي في العديد من المحطات بمختلف المناطق التابعة للشركة على مستوى الجمهورية وتحت إشراف إدارة المناطق، وإدارة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والجودة.

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