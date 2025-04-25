والدا النبي في الجنة أم في النار؟.. يسري جبر يجيب

والدا النبي في الجنة أم في النار؟.. أجاب الدكتور يسري جبر، الداعية الإسلامي، عن سؤال يتردد على أذهان الكثيرين، وهو: هل والدا النبي، صلى الله عليه وسلم، في الجنة أم في النار؟!



أوضح د. يسري جبر أن آباء النبي، صلى الله عليه وسلم، من لدن آدم إلى أن وضعته أمه، كلهم من أهل الجنة، ناجون؛ بدليل كلام النبي، صلى الله عليه وسلم: "ما تفرق الناس فرقتين إلا كنتُ في خيرهما، من لدن آدم إلى أن وضعتني أمي.



وقال: الخيرية عند الله ليست بالوجاهة ولا بالمال ولا بالمناصب، لكنها بالتقوى؛ "إن أكرمكم عند الله أتقاكم".. إذن فكل من حمل النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، في ظهره، في صلبه، وكل من حملت النبي في رحمها، من سيدنا آدم، كلهم ناجون، ومن أهل الجنة على الإطلاق.

أبو سيدنا إبراهيم من آباء النبي

وأضاف جبر: هناك إشكالية "أبو".. أبو سيدنا إبراهيم "آذر" هو من آباء سيدنا النبي.. و"آذر" كافر بنص القرآن الكريم.. فكيف هذا؟! نقول: "آذر" ليس أبا إبراهيم، بل عمه، قال القرآن: "وإذا قال إبراهيم لأبيه آذر"، ولم يقل: لوالده آذر.. والأب لفظ مشترك.. الوالد هو الأب على الحقيقة، والعم أب على المجاز، فسيدنا إبراهيم، عليه السلام، وعد أباه "آذر" بأنه سيستغفر له: "قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا".. فنهاه الله عن الاستغفر لأبيه: "وما كان استغفر إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدوٌ لله تبرأ منه"، إذن تبرأ منه، وتوقف عن الاستغفار له.

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي

وأشار الداعية الإسلامي إلى أنه عندما بلغ سيدنا إبراهيم، عليه السلام، 110 سنة، وهو يبني الكعبة مع ابنه سيدنا إسماعيل، يقول: "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ۚ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ. رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ. رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ"، فدلَّ أنه هنا استغفر لوالديه، ونُهِيَ عن الاستغفار لأبيه.. أي أن والده غير أبيه، بنص القرآن.. أبوه اسمه "تارح".



وقال: أما عن إشكال والدي سيدنا محمد، صلى الله عليه وآله وسلم، عبد الله، وأمنا آمنة، ورد في "عبد الله" حديث يتمسك به الجهلة: "أبي وأبوك في النار".. أبي هنا بمعنى "عمي".. وعمه الذي في النار هو "أبو لهب" بنص القرآن الكريم: "تبت يدي أبي لهب وتب".. أي أن "أبي وأبوك في النار"، يقصد "أبا لهب"، والنبي يتيم، يعني آباؤه هم أعمامه، فالمقصود في الحديث لا نحملها على أنه الأب، كما حملناه في قصة سيدنا إبراهيم.

السيدة "آمنة"، أم رسول الله

وبين الدكتور يسري جبر: وعن أمه السيدة "آمنة"، فورد فيها حديث: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكركم"..

هم يفهمونه على أنه "لا تتعب نفسك فهي غير مغفور لها".. وهذا خطأ لأن الصواب أنها ليست بحاجة للاستغفار، فهي قد ماتت قبل البعثة، وقبل وجود شريعة ودين.. أي أنها ماتت في البراءة الأصلية: "وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا"؛ فهي آمنة في الدنيا، وآمنة في الآخرة.

الدكتور يسري جبر حصل على ماجستير الجراحة العامة وجراحة الأوعية الدموية، ودكتوراه الجراحة العامة من جامعة القاهرة، وزمالة جمعية الجراحين الدولية، ثم التحق بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وحصل على ليسانس الشريعة الإسلامية.

حفظ القرآن الكريم، ودرس موطأ الإمام مالك، وفقه الشافعية، ومسند أبي حنيفة، وصحيح البخاري، ومسلم، والترمذي، وسنن البيهقي، في الأزهر، وإحياء علوم الدين، وغيرها من علوم الشريعة الإسلامية، والنحو، والفقه، ومن أساتذته الدكتور علي جمعة أستاذ ورئيس قسم أصول الفقه بكلية الدراسات الإسلامية بالأزهر، وغيرهم.



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