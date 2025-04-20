الأحد 20 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مساجد الجمهورية تصدح بالصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم (صور)

مجالس الصلاة على
مجالس الصلاة على النبي في المساجد، فيتو
ads

احتشد المصلون في مساجد الجمهورية احتفاءً وتجديدًا للمحبة والولاء في مجالس منتظمة للصلاة والسلام على سيد الخلق، صلى الله عليه وسلم، في مختلف محافظات الجمهورية.

مجالس الصلاة على النبي في المساجد 

وأوضح العلماء المشاركون في هذه المجالس فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأكدوا أن مقامه الرفيع لا يُدرك مداه، وأن الصلاة عليه باب من أبواب الفرج، وسُلم إلى رحمة الله، ووسيلة لنيل شفاعته يوم القيامة، وأن من صلى عليه مرة، صلى الله عليه بها عشرًا.

واستدل العلماء بما ورد في كتاب الله العزيز من تزكية شاملة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ"، وقال: "لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ".

واستعرض العلماء عظمة المشهد القرآني في قوله تعالى: "إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ"، مؤكدين أن الصلاة من الله على نبيه رفعةٌ وفضل، ومن الملائكة استغفار، ومن المؤمنين دعاء وسلام، وأن التعبير بالفعل المضارع "يصلون" يفيد الاستمرار والتجدد، ويجعل هذه العبادة متصلة لا تنقطع، مزيدةً في الأجر والثواب.

وشهدت المساجد خلال هذه المجالس حالة من الخشوع والسكينة، وامتزجت القلوب بفيضٍ من المحبة والأنوار، وترددت الصلوات في أرجاء بيوت الله، حتى بدت كأنها تعانق السماء، وتؤكد أن حب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزال حيًّا في وجدان الأمة، حاضرًا في ضميرها الجمعي.

وتواصل وزارة الأوقاف تنظيم هذه المجالس في إطار استراتيجيتها لنشر القيم النبوية والتعريف بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وربط الناس بهديه، ساعية إلى بناء الإنسان على أسس الرحمة والخلق والتزكية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

صلاة على النبي مساجد الجمهورية سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

مواد متعلقة

وزير الأوقاف: نُعد جيلا من العلماء الأمناء يحملون مشاعل النور والهداية

الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 16 مسجدًا في 6 محافظات

وزير الأوقاف: لا بناء للعقل المستنير إلا بالعلم الرصين والمناهج الوسطية

الأزهري على رأس وفد من قيادات الأوقاف لتقديم العزاء في والد رئيس جامعة الأزهر
ads

الأكثر قراءة

إحالة المنتجة سارة خليفة إلى الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات

أخبار مصر: الأزهر يرد على سعد الهلالي، القبض على مدرب بلدية المحلة، تفاصيل الموجة الحارة، الأهلي بيجيب الفلوس منين؟ حسم مصير بلبن

أملي كبير في رحمته، ساويرس يكشف طلبه من الله بمناسبة عيد القيامة

تفسير حلم أكل الرمان فى المنام وعلاقته بتحقيق ربح مالي كبير

تفاصيل التحقيق مع المنتجة سارة خليفة بتهمة الاتجار في المخدرات

البطارخ تصل لـ 3000 جنيه، أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في الأسواق

مكافأة مالية ضخمة تنتظر لاعبي الأهلي حال تخطي صن داونز في العودة

الاستثمار تحظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 6 أشهر

خدمات

المزيد

إيهاب واصف: الذهب في مصر يرتفع 1.8% خلال أسبوع بدعم من الأونصة وقرار خفض الفائدة

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي

أسعار النحاس في الأسواق اليوم

سعر كيلو السكر اليوم 19 - 4 - 2025

المزيد

انفوجراف

آخر محطات تعديل قانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم حرمان الورثة من الميراث والأحاديث الواردة فيه

تفسير حلم أكل الرمان فى المنام وعلاقته بتحقيق ربح مالي كبير

ما معنى «ذهبنا نستبق» التي قالها إخوة يوسف؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية