الجمعة 25 أبريل 2025
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مراكز شباب الإسكندرية تواصل احتفالاتها بعيد تحرير سيناء

مراكز شباب الإسكندرية
مراكز شباب الإسكندرية تواصل احتفالاتها بعيد تحرير سيناء

تتواصل فعاليات الاحتفال بعيد تحرير سيناء لليوم الثاني على التوالي في مراكز شباب محافظة الإسكندرية، بتنظيم من مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف.

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وفي إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.
 

شهد مركز  شباب ابيس٨ التابع لفرع شباب وسط برئاسة محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة  وإبراهيم عبد الفتاح مدير المركز إقبالًا واسعًا من الشباب والأسر للمشاركة في الأنشطة الوطنية والفنية التي أُقيمت بهذه المناسبة الغالية.


وتنوعت الفعاليات بين عروض فنية وثقافية، وورش رسم للأطفال، وفقرات فنية وندوات عن تحرير سيناء، بالإضافة إلى ترديد الأناشيد الوطنية ورفع الأعلام، في مشهد يعكس مدى حب المصريين لأرض سيناء الطاهرة.

 

 واعتزازهم بتضحيات الأبطال من أبناء الوطن.
 

وأكدت الدكتورة صفاء الشريف أن استمرار هذه الفعاليات يأتي تأكيدًا على دور مراكز الشباب كمراكز إشعاع وطني ومجتمعي، وحرصًا على تعميق قيم الانتماء لدى الأجيال الجديدة.

 

وأشار  إلى أن هذه الأنشطة تسهم في بناء وعي وطني راسخ، يتماشى مع استراتيجية الدولة في تعزيز الهوية الوطنية.


كما لفتت إلى أن المديرية تحرص على تقديم برامج متكاملة تستهدف جميع الفئات العمرية، وتجمع بين الترفيه والتثقيف، لتكون ذكرى تحرير سيناء مناسبة لترسيخ روح الانتماء والولاء، وتعزيز الوعي بقيمة الأرض والوطن.
وتستمر فعاليات الاحتفال على مدار الأيام المقبلة في مختلف مراكز الشباب بالمحافظة، بمشاركة مجتمعية واسعة، تعبيرًا عن الفخر بتاريخ مصر وبطولات أبنائها.

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الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الفريق أحمد خالد

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