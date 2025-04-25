الجمعة 25 أبريل 2025
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أخبار مصر

رفعت فياض يكتب: الإضرار بالمعاهد الخاصة.. رسالة من عميد سابق تكشف المستور

رفعت فياض، فيتو
رفعت فياض، فيتو

وصلتني هذه الرسالة التي سأنشرها نصا دون أي تعليق من جانبي؛ لأن من قوتها لا تحتاج إلى أي تعليق.

الأستاذ الفاضل والكاتب المخضرم رفعت فياض:

لقد تصديت بجرأة وقوة لإحدى أكبر المشكلات التي تواجه المعاهد العليا الخاصة في مصر وهي هوى المسئول المجهول الذي منح صلاحيات لم يقدر من منحها له على أقل تقدير، ولم يفكر ثم يناقش أصحاب المصلحة وأهل القانون وذوي الخبرات من ملاك أو عمداء سابقين وحاليين للمعاهد العليا الخاصة، والغريب في الأمر بحق بأنه قد أصبح هناك تصور بالتوجه والتوجيه نحو إلحاق أضرار بالغة بالمعاهد العليا الخاصة لملاكها والمنتسبين لها بقرارات، وحتى تركها دون قرارات (امتناع بالسلب أو تأخير أو ضياع أوراق ومستندات أو خلق بدع لا تمت للقانون ولا للإجراءات بصحيح من القانون) وذلك كله لم يجرؤ أحد من مجرد الاقتراب للجامعات الخاصة أو الأهلية أو التكنولوجية وفيما هو قائم الآن فذلك هدم ممنهج سوف يدفع العديد من أصحاب تلك المعاهد لتصفيتها والخروج من المنظومة. 

وبالطبع من المفترض أن يكون ذلك لصالح الجامعات الخاصة والأهلية، وهذا في حد ذاته سيمثل مشكلة للأمن القومي المصري؛ لأن تلك المعاهد العليا الخاصة تمثل الحلقة الوسطية في قيمة رسومها الدراسية ما بين الحكومي والخاص (خاص / أهلي/ برامج نوعية) والذي يمثل رئة شرعية لذوي الدخول فوق المتوسطة للوقوف مع أبنائهم لاستكمال مسيرتهم التعليمية وذلك في ظل ظروف اقتصادية صعبة للغاية. 

كاتبنا المخضرم: الروشتة المقترحة كما تضمنتها سطوركم الجريئة هي احترام القانون والالتزام به والسير وفق الإجراءات الصريحة والمحددة والمنطقية، وإلا لماذا صيغت وشرعت القوانين؟ وما هي قوة المسئول المجهول ليقدم مقترحات وتنفذ خرقًا لقوانين الدولة بالمخالفة لما ينادي به ويشدد عليه رئيس الدولة لتحقيق الأهداف الرامية لجمهورية جديدة فهل إلى خروج من سبيل؟
أ. د مصطفى محمد صالح

أستاذ متفرغ وعميد سابق بالحكومي والخاص

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