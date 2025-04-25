ظاهرة تتفاقم بالمناطق الشعبية، عقوبة استخدام الكلاب في المشاجرات

ظاهرة جديدة بدأت تنتشر في المناطق الشعبية، استخدام الكلاب في المشاجرات بين الأفراد وهذه الظاهرة التي تشهد تزايدًا ملحوظًا، تحمل مخاطر جسيمة على أمن وسلامة المواطنين.

وبينما يعد هذا النوع من العنف خرقًا واضحًا للقانون، تبقى الأسئلة حول مدى قدرة التشريعات الحالية على مواجهة هذه الظاهرة بشكل فعّال، خاصة في ظل تزايد الحوادث التي تستخدم فيها الكلاب كأداة للترهيب أو الهجوم.

تعريف الجريمة حسب قانون العقوبات المصري

وتعتبر المشاجرات التي يستخدم فيها الكلاب اعتداء على الأشخاص، ويجرّمها قانون العقوبات المصري بشكل صارم.

وفي هذا الإطار، ينص المادة 240 من قانون العقوبات المصري على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحًا أو أذى جسديًا باستخدام أداة، أو سلاح، يُعاقب بالحبس أو السجن، وتكون العقوبة مشددة إذا أسفرت الجريمة عن إصابة خطيرة."

وبذلك، يعتبر استخدام الكلب كأداة للاعتداء جريمة يعاقب عليها القانون باعتبارها أداة هجومية، لا تقتصر العقوبة على الشخص المعتدي، بل قد تشمل أيضًا الشخص الذي يوجه الكلب للهجوم، وذلك وفقًا للمواد الخاصة بالتحريض على العنف.

العقوبات المنصوص عليها في قانون حماية الحيوان

وينص القانون على توقيع عقوبات لمن يسيء استخدام الحيوانات. حيث تنص المادة 11 من القانون على أنه: "يعاقب بالغرامة أو الحبس كل من أساء معاملة الحيوانات، ويُشدد الحكم في حال تم استخدام الحيوان كأداة للهجوم."

وعليه، يعاقب من يستخدم الكلاب في الاعتداءات والتخريب أو المشاجرات على أساس سوء معاملة الحيوانات.

عقوبة التخريب المتعمد باستخدام الحيوانات

بالإضافة إلى العقوبات المتعلقة بالاعتداء على الأشخاص، فإن استخدام الكلاب في المشاجرات يمكن أن يصنف ضمن الجرائم التي تهدف إلى تعطيل النظام العام أو تهديد الأمن. ووفقًا لقانون مكافحة الإرهاب، يعاقب بالسجن المشدد كل من يستخدم الحيوانات في تهديد سلامة الأفراد أو إلحاق أذى بهم بقصد إرهابي.

انتشار الظاهرة في المناطق الشعبية

وتعد المناطق الشعبية هي الأكثر تأثرًا بهذه الظاهرة، حيث يتم استخدامها في المشاجرات التي تحدث بسبب خلافات شخصية أو مشاكل بين الجيران أو حتى في إطار جرائم فردية. ويعكس تزايد هذه الظاهرة فشلًا في التوعية، ما يجعلها تتفاقم تدريجيًا.

التحديات القانونية في التعامل مع ظاهرة كلاب المشاجرات

ورغم وجود تشريعات تحظر استخدام الحيوانات في الاعتداءات، إلا أن التطبيق العملي لهذه القوانين لا يزال يعاني من بعض الثغرات، مما يجعل من الصعب تحقيق الردع الكامل، حيث تقتصر العقوبات على الغرامات أحيانًا أو الحبس لفترات قصيرة، وهو ما لا يفي بالغرض في ردع هذه الظاهرة.

ويطالب خبراء بتشديد العقوبات على كل من يستخدِم الحيوانات في العنف. كما ينبغي على القانونيين والمجتمع المدني رفع مستوى الوعي بين المواطنين حول مخاطر استخدام الحيوانات في العنف، وتوضيح القوانين العقابية بشكل أكبر.

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