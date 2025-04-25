الجمعة 25 أبريل 2025
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رياضة

بعد إقالتها بسبب دعم فلسطين، نادي داجنهام الإنجليزي يعتذر رسميًا لـ سلمى مشهور

داجنهام يعتذر رسميًا
داجنهام يعتذر رسميًا لـ سلمى مشهور بعد إقالتها

أصدر نادي  داجنهام وريبريدج، الناشط في دوري الدرجة الخامسة الإنجليزي، بيانًا رسميًا للتعليق على واقعة إقالة سلمى مشهور مدير التطوير في النادي، بعد مرور 72 ساعة فقط على قرار تعيينها، نظرا لدعمها للقضية الفلسطينية.

 

وقال نادي داجنهام في بيان رسمي: “خلال الأسبوع الماضي، أثير جدل عام واسع وقلق بشأن قرار النادي الأخير بإنهاء ارتباطه بالدكتورة سلمى مشهور، ونحن ندرك ردود الفعل القوية التي أثارها هذا القرار بين جماهيرنا، وفي وسائل الإعلام، وفي أوساط مجتمعاتنا الأوسع، سواءً في المملكة المتحدة أو على الصعيد الدولي”.

وأضاف النادي الإنجليزي: “وبينما نواصل وقوفنا ضد العنصرية والتمييز بجميع أشكالهما، فإننا نؤكد حق الأفراد بصفتهم الشخصية في التعبير عن آرائهم السياسية.. نأسف ونعتذر عن أي ضرر قد يكون لحق بالدكتورة سلمى مشهور نتيجة لتصريحات منسوبة إلى النادي أو مرتبطة به، وقرار النادي بعزلها”.

وواصل البيان: “قرار إزالة الدكتورة سلمى مشهور لا يُعد بأي حال من الأحوال اعترافًا بدعمها لرسائل الكراهية والانقسام، والتصريحات المنسوبة إلى النادي أو المرتبطة به والتي يمكن أن تُفهم على أنها تشير إلى أن الدكتورة سلمى تدعم الإرهاب أو تشارك في سلوك عنصري أو تمييزي ليست دقيقة، ولا تعكس موقف النادي فيما يتعلق بالدكتورة سلمى.. ويرفض النادي رفضًا قاطعًا جميع أشكال التمييز والعنصرية والكراهية، ونحن ندعم التسامح والوحدة والاحترام، ويلتزم نادينا ومجتمعنا بدعم هذه القيم من خلال أفعالنا وأقوالنا”.

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داجنهام نادي داجنهام آند ريدبريدج داجنهام وريبريدج الإنجليزي

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