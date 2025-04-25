ضريبة موحدة لدعم مناخ الاستثمار

عقب اجتماع عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من الوزراء لبحث مقترحات لتخفيف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون، وجّه الرئيس السيسي باستبدال الرسوم المختلفة بضريبة موحدة من صافي الربح. وهذا أمر يشجع مناخ الاستثمار، ويحفزه..

فقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تحتسب على صافي الأرباح، من شأنه تشجيع رجال الأعمال على الاندماج في الاقتصاد ويصب في مصلحة القطاع الخاص، ويعد دليلا على أن الدولة تتخذ إجراءات قوية وحكيمة ورشيدة لتمكين القطاع الخاص وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر..

وتمكين الشباب وتشجيع من يعمل منهم خارج إطار القانون على الاندماج مع الدول وإنشاء سجل تجاري وبطاقة ضريبية ليكون له وضع قانوني يسمح له بتمويلات بنكية ميسرة والمشاركة فى المعارض التي تقوم به الدولة.



وبالطبع فإن مناخ الاستثمار في مصر واعد وجاذب؛ لأن مصر لديها منطقة لوجيستية بقناة السويس ومناطق اقتصادية ومشروعات عملاقة، وشراكات مع فرنسا وأمريكا وبريطانيا والإمارات والسعودية، لذلك يجب أن نكون أكثر مرونة فى القوانين الخاصة بالاستثمار والتشريعات الاستثمارية أو الضريبية حتى تستفيد الوزارات الخدمية مثل الصحة والتعليم من الدعم.

وهذا القرار يمتاز بأن الموظف في الشركة الخاصة سيتعامل مع جهة واحدة، والدولة ستمتلك حسابا بنكيا واحدا، وطريقة التحصيل ستكون إلكترونية دون وجود عامل بشري، كما ستحصل الدولة على إيراد موحد آخر العام قد تستخدمها فى عدة قطاعات مثل الصحة والتعليم.

وقد تناول الاجتماع الرئاسي كل ما يحفز مناخ الاستثمار مثل جهود تقليل وقت الإفراج الجمركي بخفضه من 8 إلى 6 أيام، مع استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة، وإتاحة إمكانية سداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك، ومحاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، وجهود صندوق مصر السيادي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة.



وتستهدف الدولة زيادة استثمارات القطاع الخاص لزيادة نسبة مساهمته في الناتج القومي، من خلال تخفيف الأعباء التي يواجهها المستثمرون، سواء المتعلقة بالأعباء المالية غير الضريبية أو الأعباء الإجرائية.

ووضعت الحكومة خطة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي للبلاد عبر تحديد سقف للاستثمارات العامة لا يتجاوز تريليون جنيه (19.6 مليار دولار) خلال السنة المالية الحالية 2024/2025، وطرح فرص استثمارية متعددة أمام القطاع الخاص للشراكة مع الحكومة، مع بيع عدد من الأصول الحكومية والشركات المملوكة للدولة بالبورصة.

وأثمرت هذه الإجراءات عن زيادة استثمارات القطاع الخاص لتستحوذ على 63% من إجمالي الاستثمارات الكلية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، وفق بيانات رسمية.



ونجد أن وزارة الاستثمار تجري حصرًا بشكل تفصيلي للأعباء غير الضريبية التي تطبق على جميع الشركات دوريًا، لاستبدال مقابلها بضريبة إضافية، بهدف تسهيل مناخ الأعمال، عبر توحيد جهة التحصيل ممثلة في وزارة المالية لسداد الضريبة الإضافية على أن تتولى الوزارة توزيعها على الجهات المستحقة، مما يخفف من الأعباء المالية والإجرائية على الشركات، والضريبة من شأنها تخفيف التكلفة المالية والجهد المبذول لسداد الرسوم، وذلك دون التأثير على حصيلة الموازنة العامة.

ومن المعلوم أنه قد حقّقت موازنة مصر أعلى إيرادات ضريبية في تاريخها 912.5 مليار جنيه (17.9 مليار دولار) خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من السنة المالية 2024/2025 بزيادة بقيمة 250.4 مليار جنيه (4.9 مليار دولار) بنسبة نمو 38%.

وسيتم إعداد تشريع بالضريبة الإضافية على الشركات يحدد سعر الضريبة، وآلية تحصيلها، وكذلك آليات توزيعها على الجهات المختصة، وسيتم إعداد هذا التشريع بعد الانتهاء من الدراسة التي تجريها وزارة الاستثمار.

وقد عبر بعض رجال الأعمال عن تخوفه من كيفية حساب سعر الضريبة الإضافية على الشركات، عبر زيادة الجهات المختصة من الرسوم المفروضة لزيادة حصتها من الضريبة الجديدة، مشددًا على ضرورة حصر التكاليف المسددة دون تقديرات جزافية لضمان الوصول إلى سعر ضريبة عادل يحافظ على حصيلة الموازنة دون تحميل الشركات أعباء مالية إضافية.

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