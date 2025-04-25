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رياضة

أشرف صبحي: انتخابات الاتحادات الأخيرة الأفضل في تاريخ الرياضة المصرية

أشرف صبحي
أشرف صبحي

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن انتخابات الاتحادات الأخيرة واللجنة الأولمبية هي الأفضل في تاريخ الرياضة المصرية، في ظل حالة من التوافق بين جميع عناصر المنظومة الرياضية.

كما قال أشرف صبحي إن الرياضة المصرية تعيش حاليا واحد من أزهى عصورها، وهناك اتحادات تطورت بشكل كبير على المستويات الفنية والإدارية.

وأوضح “صبحي” خلال اجتماعه برؤساء الاتحادات الرياضية المقام حاليا باللجنة الأولمبية، أن هناك ضوابط جديدة تم وضعها لصرف الدعم المالي للاتحادات، وأن على جميع الاتحادات تقديم برنامجها نهاية أبريل الجاري.

وأكمل وزير الرياضة: “نتابع بشكل دوري استعدادات جميع الاتحادات واللاعبين والمنتخبات الوطنية للمشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، ونسعى لحل جميع الأزمات التي تواجه أبطال المنتخبات”.

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الأولمبية اللجنة الأولمبية أشرف صبحي وزير الرياضة لوس انجلوس

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