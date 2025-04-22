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حوادث

القبر كلمة السر، موعد محاكمة عامل متهم بقتل زوجته في بدر

محكمة جنايات القاهرة،
محكمة جنايات القاهرة، فيتو

 تنظر محكمة جنايات القاهرة في 27 أبريل الجاري أولى جلسات محاكمة عامل متهم بقتل زوجته خنقا في مشاجرة بينهما بمدينة بدر.

وأدلى المتهم البالغ من العمر 30 سنة باعترافات تفصيلية، مؤكدا أنه من إحدى محافظات صعيد مصر، وقد جاء إلى القاهرة للعمل فتعرف على زوجته صاحبة الـ 24 سنة وتزوجها.

وأضاف المتهم أنه أخذ شقة لزوجته في منطقة التجمع الأول لتكون قريبة من منزل أهلها، ثم بعد فترة من الزواج أنجبا طفلين ولد وبنت، ورزقه الله بعمل حارس عقار.


القبر كلمة السر في الجريمة

 وأشار المتهم إلى أنه أثناء ممارسته عمله في أحد الأيام تلقى اتصالا هاتفيا من والد زوجته يخبره بأن ابنته توفيت وعليه القدوم لدفنها، فتوجه على الفور وحمل الطفلة بعد إنهاء إجراءات الغسل والتكفين ثم حملها إلى بلدته في صعيد مصر لدفنها.

وأضاف المتهم أنه عند نزوله القبر لوضع طفلته به وبالكشف عن وجهها وجد به خرابيش وضربات فأعتقد أن زوجته من فعلت ذلك بالطفلة وأنها من أنهت حياتها فخطط للانتقام إلا أنه تراجع بسبب طفله الآخر.

وأشار المتهم إلى أنه بعد موت ابنته بفترة دخل ابنه الصغير في حالة إعياء وشاهد زوجته تضربه فتأكدت شكوكه بأنها من قتلت ابنته وصمم العزم على إنهاء حياتها انتقاما لابنته.

 

المتهم يشتري خنجر ولا يستخدمه

وأوضح المتهم أنه أثناء استقلاله ميكروباص رفقة بعض الأشخاص عرض عليه أحدهم بيع خنجر معه بمبلغ 500 جنيه فوافق واشتراه منه، ولكنه لم يستخدمه في الجريمة قائلا: "صاحب الخنجر باعهولي علشان كنا داخلين على كمين وهو مسجل وخاف يتمسك قضية سلاح".

يضع مصحف على زوجته الميتة

وأوضح المتهم أنه عند رجوعه إلى بيته وجد ابنه يبكي بسبب ضرب زوجته له فدخل عليها غرفة النوم وانهال عليها ضربا ثم خنقها حتى ماتت.

وأضاف المتهم إلى أنه عقب تأكده من وفاة زوجته غطى وجهها ثم وضع مصحف عليها وشغل القرآن وجلس بجوارها يبكي.

 

وجود جثة داخل شقة

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا من شرطة النجدة بوجود جثة داخل شقة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وعثر على جثة سيدة فى العقد الثالث من العمر ترتدي كامل ملابسها.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها بعد نشوب مشادة كلامية بينهما داخل شقة الزوجية تطورت لمشاجرة قام على إثرها بخنقها ما تسبب فى وفاتها، وألقى القبض على المتهم  وتم اقتياده لقسم شرطة مدينة بدر.

وتولى رجال المباحث إجراء التحريات وسؤال شهود العيان وأسرة الضحية للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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محكمة جنايات القاهرة مدينة بدر مديرية أمن القاهرة شرطة النجدة النيابة العامة قسم شرطة مدينة بدر

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