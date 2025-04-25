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رياضة

جماهير الأهلي تبدأ زحفها لاستاد القاهرة لحضور موقعة صن داونز (صور)

جماهير الأهلي
جماهير الأهلي

بدأت جماهير النادي الأهلي رحلة الزحف إلى استاد القاهرة، استعدادا لحضور مباراة صن داونز المرتقبة فى السابعة مساء اليوم فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة الناقلة

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز بإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة الدولي  في السابعة مساء اليوم الجمعة.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا

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