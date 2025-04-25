الجمعة 25 أبريل 2025
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حوادث

ضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بقيمة 4 ملايين جنيه في دمياط والمنيا

ضبط عدة عناصر إجرامية
ضبط عدة عناصر إجرامية من جالبى المواد المخدرة

واصل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة؛ لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والاتجار بها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

 

الداخلية تلاحق عناصر إجرامية من جالبى المواد المخدرة 

وفى مديرية أمن دمياط؛ تم ضبط عنصرين إجراميين بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة وبحوزتهما 13 كيلو جرام لمخدر الحشيش – سلاح أبيض.

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وفى مديرية أمن المنيا؛تم ضبط عنصر إجرامى، سيدة بدائرة مركز شرطة المنيا، وبحوزتهما 4 كيلو جرام لمخدر الآيس "شابو"– 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش -3 كيلو جرام لمخدر الأفيون – فرد خرطوش – عدد من الطلقات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة 4 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والإتجار بها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

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