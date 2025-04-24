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أخبار مصر

الهلال الأحمر المصري ينظم وقفة تضامنية مع أرواح المسعفين الفلسطينيين (صور)

الهلال الأحمر،فيتو
الهلال الأحمر،فيتو

نظّم الهلال الأحمر المصري، وقفة تضامنية بدعوة من الاتحاد الدولي للهلال الأحمر والصليب الأحمر؛ للتنديد بالاعتداء الأخير الذي تعرضت له طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، والذي أسفر عن فقدان ثمانية مسعفين تابعين للجمعية.

وتتزامن هذه الوقفة مع عدد من وقفات جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر حول العالم؛ تعبيرًا عن موقف موحد من قبل الحركة الدولية، وتضامنًا مع المسعفين بالهلال الأحمر الفلسطيني الذين فقدوا حياتهم أثناء أداء واجبهم الإنساني. 
 

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