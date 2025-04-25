أسامة نبيه يتحدث عن استعدادات المنتخب لكأس الأمم وغياب المحترفين عن البطولة

منتخب الشباب، تحدث أسامة نبيه المدير الفني للمنتخب الوطني تحت 20 عاما، استعدادات الفراعنة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب التى تقام في مصر، والتي يسعى خلالها "الفراعنة الصغار" للتتويج باللقب والتأهل لبطولة كأس العالم للشباب في تشيلي.

وقال أسامة نبيه في تصريحات للموقع الرسمي لاتحاد الكرة: نحن جاهزون للبطولة فنيا وبدنيا وذهنيا، اللاعبون والجهاز الفني على قلب رجل واحد والكل يبحث عن تحقيق الهدف.

وأكد نبيه: من المؤكد أن الفوز بكأس البطولة على أرضنا ووسط جماهيرنا هو الهدف الأكبر، لكن قبله لدينا أهدافا مرحلية بالتأهل للدور قبل النهائي والحصول على تأشيرة كأس العالم في تشيلي لأنه وفقا للائحة البطولة يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى المونديال.

وأكمل: هذه أهداف الجميع اتحاد الكرة والجماهير المصرية العظيمة والجهاز واللاعبون، ونتعامل مع كل مرحلة على حده، وكل مباراة على حدة أيضًا حتى نصل للهدف المنشود والوصول لمنصة التتويج.

وشدد على أن هذا الجيل قادر على الفوز بالبطولة فهم أصحاب إمكانات فنية وبدنية مميزة ويملكون الطموح لتحقيق ذلك وسنقاتل لتصدير الفرحة للمصريين.

وعن غياب المحترفين عن المنتخب قال: المنتخب لن يتأثر وصحيح أن معنا محترفان فقط هما عمر خضر وعمرو "بيبو" وسنواجه منتخبات معظمها من المحترفين ولكن هذا أمر لن يعوقنا، فنحن دائمًا نضرب المثل بالمنتخب الذي قاده القدير حسن شحاتة وتوج بثلاث بطولات لأمم أفريقيا، وهذا ما أقوله دائمًا للاعبين بأنهم قادرون على تحقيق الإنجاز ومسألة المحترفين لا تعوقنا وثقتنا في مجموعة المحليين كبيرة.

فيما رفع الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 20 عامًا بقيادة أسامة نبيه الاستعدادات إلى الدرجة القصوى مع بدء العد التنازلي لخوض منافسات الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر اعتبارًا من الأحد القادم إلى يوم 18 مايو المقبل وهي البطولة التي يتأهل من خلالها المنتخبات أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى مونديال تشيلي، ويلعب المنتخب أولى مبارياته مع جنوب إفريقيا في المجموعة الأولى التي تضم إلى جوارهما الثلاثي سيراليون وزامبيا وتنزانيا.

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