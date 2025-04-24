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رياضة

منتخب مصر للشباب يواصل تدريباته استعدادا لأمم إفريقيا

منتخب الشباب، فيتو
منتخب الشباب، فيتو

منتخب الشباب، رفع الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 20 عامًا بقيادة أسامة نبيه الاستعدادات إلى الدرجة القصوى مع بدء العد التنازلي لخوض منافسات الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر اعتبارًا من الأحد القادم إلى يوم 18 مايو المقبل وهي البطولة التي يتأهل من خلالها المنتخبات أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى مونديال تشيلي، ويلعب المنتخب أولى مبارياته مع جنوب إفريقيا في المجموعة الأولى التي تضم إلى جوارهما الثلاثي سيراليون وزامبيا وتنزانيا.

وتدرب المنتخب، اليوم، وسط جدية وتركيز من كل اللاعبين في معسكره المغلق بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة وحرص نبيه على توجيه اللاعبين وعلاج بعض السلبيات مع وضع الرتوش النهائية للخطة المقرر أن يخوض بها لقاء جنوب أفريقيا في الافتتاح الأحد المقبل بإستاد القاهرة، وشهد التدريبات محمد أبو حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

ويعكف أسامه نبيه ومعاونوه على دراسة منتخب جنوب إفريقيا بالفيديو من خلال مشاهدة لقاءات سابقة له سواء التي لعبها في التصفيات الإفريقية أو المباريات الودية التي خاضها ضمن الاستعداد البطولة ويمتاز المنتخب الجنوب إفريقي بالسرعة والتنظيم الجيد على المستويين الفني والخططي.

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