أغلاهم البلاك شيري، شاب يزرع أنواعا نادرة من الطماطم في البحيرة (فيديو وصور)

شهدت السنوات الأخيرة في مصر تحولًا لافتًا في المجال الزراعي، تمثل في انتشار زراعة الأنواع النادرة من الخضروات والفواكه، وذلك في إطار سعي المزارعين والمستثمرين إلى إدخال سلالات جديدة للأسواق المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج، وتأتي هذه الخطوة كجزء من توجه أوسع نحو التوسع في الرقعة الزراعية وتحقيق تنوع إنتاجي يستهدف شرائح خاصة، لا سيما الفنادق والمنتجعات السياحية.

وفي محافظة البحيرة، خطى المهندس عادل عتيق خطوة رائدة تمثلت في زراعة الأنواع النادرة من طماطم الشيري لأول مرة في مصر، بعد أن نجح في إدخال بذورها من الخارج وتجربتها على نطاق محدود، قبل أن يبدأ التوسع بزراعتها على مساحة تقارب الثلاثة قراريط.

زراعة أنواع نادرة من الطماطم الشيري بالبحيرة لأول مرة في مصر، فيتو

زراعة بدأت من السطح

ويروي عتيق بدايته مع الزراعة قائلًا إنه بدأ من سطح منزله بزراعة أنواع مختلفة من العنب والدراجون فروت والباشون فروت، ضمن شغفه بتجربة كل جديد ونادر في عالم الزراعة، واستمرت التجارب إلى أن وصل إلى زراعة طماطم الشيري، التي قرر التوسع فيها بعد نجاح التجارب الأولية.

زراعة أنواع نادرة من الطماطم الشيري بالبحيرة لأول مرة في مصر، فيتو

11 نوعًا من الطماطم الشيري

وأشار عتيق إلى أنه زرع 11 نوعًا مختلفًا من طماطم الشيري، من بينها: البلاك شيري (الطماطم السوداء)، الشيري الصفراء، خد الجميل، الكمثرى، الليمون، البلح الأحمر والأصفر.

زراعة أنواع نادرة من الطماطم الشيري بالبحيرة لأول مرة في مصر،

وأوضح أن هذه الأنواع مطلوبة بشكل خاص لدى الفنادق والمطاعم الكبرى لتزيين الأطباق، وكانت تُستورد من الخارج بتكاليف مرتفعة، لكن أصبح الآن بالإمكان توفيرها محليًا بجودة عالية.

طماطم الشيري خد الجميل، فيتو

أسعار مرتفعة وطعم مميز

وفيما يتعلق بالأسعار، قال عتيق إن سعر طماطم الشيري يختلف من نوع لآخر، حيث تصل أسعار البلاك شيري إلى 500 جنيه للكيلو، بينما تتراوح أسعار الأنواع الأخرى بين 250 إلى 300 جنيه للكيلو الواحد، مرجعًا ذلك إلى اختلاف نسبة العصارة والسكريات والملمس والنكهة التي تميز كل نوع عن الآخر.

تربة عادية ومكافحة بيولوجية

على صعيد الزراعة، أوضح المهندس عتيق أن الطماطم الشيري لا تختلف كثيرًا عن الطماطم التقليدية من حيث احتياجات التربة، حيث تُزرع في تربة عادية مع استخدام السماد العضوي، كما يستخدم المكافحة البيولوجية بدلًا من المبيدات الكيميائية، مما يجعل العملية الزراعية أكثر أمانًا واستدامة.

واختتم عتيق حديثه بالتأكيد على أن هذه التجربة تمثل فرصة جديدة للعاملين في المجال الزراعي، بل وتشجع الشباب الذين يبحثون عن مشروع جديد، مؤكدًا أنه لم يبخل بمعلومة على أحد ويسعى إلى مشاركة خبرته مع الجميع لنشر هذه الثقافة الزراعية الجديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.