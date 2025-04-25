في اليوم العالمي للملاريا.. 4 أعراض للإصابة وهذه طرق الوقاية من المرض

تحيي دول العالم اليوم في 25 إبريل ذكرى التوعية باليوم العالمي للملاريا للكشف عن طبيعة المرض وأعراضه وحث الحكومات والدول على الاهتمام بالمرض وتوفير الرعاية الصحية والدعم لمكافحة مرض الملاريا.

اليوم العالمي للملاريا

وقالت منظمة الصحة العالمية إن التقديرات أشارت إلى حدوث 10.2 مليون حالة إصابة بالملاريا في إقليم شرق المتوسط، ويُظهِر ذلك زيادة قدرها 137%، إذ قُدِّرت حالات الإصابة بهذا المرض في عام 2015 بنحو 4.3 مليون حالة.

وتُظهِر أيضًا تقديرات عدد الوفيات التي بلغت 18300 في عام 2023 زيادةً ملحوظة، إذ قُدِّر عدد الوفيات في الإقليم بنحو 8200 حالة وفاة في عام 2015.

خطورة مرض الملاريا

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن الملاريا تعرض الصحة للخطر وتسبب إزهاق الأرواح إذ لا يزال المرض متوطنًا في بعض بلدان إقليم شرق المتوسط، والملاريا مرضٌ يمكن الوقاية والشفاء منه فالعلاج المبكر للملاريا يخفف من وطأة المرض، ويقي من خطر الوفاة، ويُسهِم في الحد من انتقال العدوى.

أعراض الملاريا الأكثر شيوعًا

وكشفت منظمة الصحة العالمية عن أعراض الملاريا الأكثر شيوعًا منها:

١- الحمّى

٢- القشعريرة

٣- الوَهَن

٤- أعراض أخرى شبيهة بالإنفلونزا

المعرضون بشدة لخطر الإصابة بالملاريا

الأشخاص الذين يعيشون في أشد الأوضاع عُرضةً للخطر هم الأشد تَأثُّرًا على نحوٍ غير متناسب. ويشمل ذلك الفئات التالية:

١- الحوامل

٢- الرُّضَّع

٣- الأطفال دون سن 5 سنوات

٤- اللاجئون، والمهاجرون، والنازحون داخليًا، والمسافرون إلى البلدان الموطونة

٥- السكان الأصليون

طرق تشخيص الإصابة بالملاريا

توصي منظمة الصحة العالمية بفحص جميع الحالات المشتبه في إصابتها بالملاريا للتأكد من حدوث الإصابة باستخدام الاختبار التشخيصي القائم على الطفيليات إما عن طريق الفحص المجهري أو الاختبار التشخيصي السريع

كيف يمكن خفض خطر الإصابة بالملاريا؟



تقليل خطر الإصابة بالملاريا عن طريق تجنُّب لدغات البعوض:

١- استخدام الناموسيات عند النوم في الأماكن التي توجد فيها الملاريا

٢- استخدام طارد البعوض بعد الغسق

٣- استخدام أدوات ومواد طاردة للبعوض مثل أجهزة التبخير الطاردة للبعوض

٤- ارتداء الملابس الواقية

٥- استخدام الحواجز والواقيات على النوافذ

ما هو علاج الملاريا؟

الملاريا عدوى خطيرة، وتتطلب دائمًا علاجًا فوريًا بالدواء المضاد للملاريا الموصى به.

ونصحت منظمة الصحة العالمية أى شخص يسافر إلى منطقة موطونة بالملاريا، يجب استشارة مراكز الرعاية الصحية المعينة للحصول على المشورة المناسبة قبل السفر.

وعند الشعور بحُمَّى أثناء الإقامة في أية منطقة موطونة وبعد العودة إلى المنزل، التمس الرعاية الفورية في مركز الرعاية الصحية وأبلِغ الموظفين الصحيين بسفرك.

جدير بالذكر أن الدكتورة حنان حسن بلخي، مديرة منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط أكدت: "الملاريا مرضٌ يمكن الوقاية منه وعلاجه. والقضاء على الملاريا ليس مجرد ضرورة صحية، بل هو استثمار في مستقبلٍ أكثرَ صحةً وإنصافًا وأمانًا وازدهارًا لكل أمة. والتدخلات التي ثبتت فاعليتها متاحة وبالعمل معًا، يمكننا أن نضمن عدم تخلف أحد عن الرَكب".

ومن أجل تسريع وتيرة التقدم نحو القضاء على الملاريا، تدعو منظمةُ الصحة العالمية والشركاءُ الحكوماتِ والجهاتِ المانحة والقطاعَ الخاص إلى زيادة التمويل لبرامج القضاء على الملاريا ومكافحتها؛ ودعم التجديد الكامل لموارد الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا والتحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع؛ وتعزيز التمويل المحلي في البلدان الموطونة؛ والاستثمار في التدخلات التي ثبتت فعاليتها مثل الناموسيات المُعالَجة بمبيدات الحشرات، ورَشّ المباني بالمبيدات ذات الأثر الباقي، والوقاية الكيميائية، واللقاحات؛ وبناء نُظُم صحية قوية، لا سيّما للسكان الأكثر تَعرُّضًا للخطر.

وتحث المنظمة أيضًا جميع الأطراف المعنية على الانضمام إلى مبادرة "الدَفعة الكبيرة للقضاء على الملاريا"، وهي جهد قُطري يشارك فيه العديد من الأطراف المعنية لوضع خطة شاملة لإعادة تنشيط التقدم نحو القضاء على الملاريا وتنفيذ تلك الخطة من خلال 6 إجراءات ذات أولوية، وهي:

تحسين التنسيق بين الشركاء العالميين والإقليميين والقُطريين.

دعم القيادة الوطنية والمساءلة مع النهوض بنهجٍ شمولي يشمل المجتمع بأسره.

تعزيز نُظُم البيانات وتمكين اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات.

زيادة إتاحة التدخلات القائمة وتَقَبُّلها وجودتها.

الإعداد والتأهّب لسرعة إدخال أدوات جديدة وتحوّلية.

زيادة التمويل المخصص لمكافحة الملاريا، استنادًا إلى توضيح جديد للمشكلة.

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