الجمعة 25 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تعليمات مهمة لطلاب الجامعات بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني

امتحانات الجامعات
امتحانات الجامعات

 ناقش مجلس جامعة عين شمس  الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الثانى مع التأكيد على الكليات على سرعة الانتهاء من الجداول الدراسية، كذلك الانتهاء من متطلبات الجامعة للطلاب (المواد التكميلية - التربية العسكرية - محو الأمية وغيرها).

كذلك التأكيد على وجود  أعضاء هيئة التدريس والعاملين على رأس العمل أثناء الامتحانات، وكذا التنبيه على الملاحظين بكافة التعليمات الخاصة بانضباط أعمال الامتحانات حرصًا على تنظيم سير أعمالها.

 

تعليمات أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني

 لا يسمح للطالب بأداء الامتحان إلا بعد تقديم إثبات الشخصية (بطاقة التعريف الجامعي، بطاقة الرقم القومي، جواز السفر للوافدين).

يلتزم الطالب بالحضور إلى مقر لجان الامتحانات قبل موعد بدء الامتحان بنصف ساعة على الأقل.

لا يسمح للطالب بالدخول إلى لجان الامتحانات بعد مضي ١٥ دقيقة من بدء الامتحان، ولا يسمح بخروجه إلا بعد مرور نصف الوقت ٤٥ دقيقة.

- يحظر بشكل قاطع دخول الطلاب لجان الامتحانات بأي كتب أو مذكرات، أو أوراق تتصل بمادة الامتحان.

- يمنع منعا تاما دخول الطالب لجان الامتحانات بالهاتف المحمول أو أية أجهزة اتصال ذكية أخرى.

 

يحظر بشكل قاطع التدخين داخل جميع لجان الامتحانات.

- يلتزم الطالب بعدم العبث بورقة الاجابة أو قطع أجزاء منها وتسليمها بعد الانتهاء من الإجابة في الوقت المخصص للسادة الملاحظين.

- سوف تحجب نتيجة الطالب في حال عدم سداد الرسوم الدراسية  المقررة.

على جميع الطلاب الالتزام بتوجيهات المراقبين والملاحظين والتعاون معهم للحفاظ على النظام داخل لجان الامتحانات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة عين شمس الرسوم الدراسية الفصل الدراسي الثاني امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجان الامتحان لجان الامتحانات طلاب الجامعات

مواد متعلقة

أشياء تجنب وضعها في حقيبة السفر على متن الطائرة

تنبيه مهم من مصر للطيران للمسافرين بسبب التوقيت الصيفي

الأوراق المطلوبة وشروط الالتحاق للطلاب العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا للالتحاق بالجامعات الخاصة

اليونسكو تُعلن مد باب التقدم لـ"جائزة اليونسكو – اليابان للتعليم من أجل التنمية المستدامة" لعام 2025

"القابضة للمطارات" تستعد لإنشاء مبنى الركاب الجديد رقم 4 بمطار القاهرة

4.455 مليارات جنيه تكلفة إنشاءات وتجهيزات جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

حقوق عين شمس تتأهل لدور 16 بالمسابقة الدولية للمحكمة الصورية بجامعة أكسفورد

سامح الحفني يشهد توقيع اتفاقية تبادل معرفي مع هيئة الطيران بالإمارات

ads

الأكثر قراءة

السيسي يلقي كلمة مهمة للشعب المصري بعد قليل

انخفاض جديد، أسعار الفراخ اليوم الجمعة 25 أبريل 2025

الوضع بسوريا، مقتل عميد في نظام الأسد وإصابات إثر انفجار مسيرة على حدود لبنان

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع الخيار والباذنجان ومفاجأة سارة بشأن الليمون

أسعار القمح والدقيق اليوم الجمعة في الأسواق

ضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بقيمة 4 ملايين جنيه في دمياط والمنيا

قناة جديدة تعلن بث مباريات كأس العالم للأندية

وزيرة التضامن تتلقى تقريرًا عن تدخلات " تكافل وكرامة" في شمال وجنوب سيناء

خدمات

المزيد

سعر طن الأرز الشعير الرفيع يسجل 17700 جنيه اليوم الجمعة

سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه اليوم الجمعة

تعرف على سعر كيلو النحاس الأصفر اليوم

من البر إلى البحر والجو، الأرصاد تحذر من 3 ظواهر مقلقة في طقس اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

جائزة البوكر العربية "مصرية" بعد غياب 16 عامًا (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المجددون.. حسن العطار، رائد تطوير التعليم وله مؤلفات في الطب والصيدلة والنحو

دار الإفتاء توضح مدى فضل يوم الجمعة والأعمال المستحبة فيه

خواطر الشعراوي، الرد على شبهة تكرار الآية 141 من سورة البقرة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية