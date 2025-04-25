الجمعة 25 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

رقم هزيل يحققه فيلم سليمان عيد الأخير بشباك التذاكر

سليمان عيد
سليمان عيد

 واصل فيلم “فار بـ 7 ترواح” إيراداته الهزيلة في شباك تذاكر دور العرض السينمائي المصرية، حيث تذيل ترتيب الأفلام أمس الخميس. 

 

إيرادات فيلم فار بـ 7 ترواح 

وحقق الفيلم أمس إيرادات بلغت 12,721 ألف جنيه فقط، الأمر الذي يهدد بسحبه من دور العرض السينمائي خاصة مع قرب طرح عدد من الأفلام الجديدة الشهر المقبل. 

 

أبطال فيلم فار بـ 7 ترواح 

فيلم فار بـ 7 ترواح يعتمد على البطولة الجماعية، وتضم قائمة أبطاله أكثر من 22 نجما، منهم: أحمد فتحى، سليمان عيد، إدوارد، ندى موسى، ويزو، فرح الزاهد، لينا صوفيا، محمد لطفى، محمد رضوان، علاء مرسى، أوتاكا، ابراهيم السمان، شريف حسنى، محمود حافظ، محمد الصاوي، ناجي سعد، طاهر أبو ليلة، نجم الغناء الشاب مصطفى عنبة، دنيا جمعة.

 

الفيلم قصة محمد فتحي، وسيناريو وحوار محمد فاروق شيبا، وإخراج شادي علي، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سليمان عيد فار ب7 أرواح إيرادات فار ب7 ارواح اخبار الفن
ads

الأكثر قراءة

السيسي يلقي كلمة مهمة للشعب المصري بعد قليل

انخفاض جديد، أسعار الفراخ اليوم الجمعة 25 أبريل 2025

الوضع بسوريا، مقتل عميد في نظام الأسد وإصابات إثر انفجار مسيرة على حدود لبنان

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع الخيار والباذنجان ومفاجأة سارة بشأن الليمون

أسعار القمح والدقيق اليوم الجمعة في الأسواق

ضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بقيمة 4 ملايين جنيه في دمياط والمنيا

قناة جديدة تعلن بث مباريات كأس العالم للأندية

وزيرة التضامن تتلقى تقريرًا عن تدخلات " تكافل وكرامة" في شمال وجنوب سيناء

خدمات

المزيد

سعر طن الأرز الشعير الرفيع يسجل 17700 جنيه اليوم الجمعة

سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه اليوم الجمعة

تعرف على سعر كيلو النحاس الأصفر اليوم

من البر إلى البحر والجو، الأرصاد تحذر من 3 ظواهر مقلقة في طقس اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

جائزة البوكر العربية "مصرية" بعد غياب 16 عامًا (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المجددون.. حسن العطار، رائد تطوير التعليم وله مؤلفات في الطب والصيدلة والنحو

دار الإفتاء توضح مدى فضل يوم الجمعة والأعمال المستحبة فيه

خواطر الشعراوي، الرد على شبهة تكرار الآية 141 من سورة البقرة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية